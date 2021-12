Alex Sandro ganha vaga de Hulk na final do futebol

Quando Alex Sandro chegou à Olimpíada, virar titular da seleção era algo improvável, afinal teria que disputar a lateral esquerda com Marcelo, "um dos melhores do mundo na posição", segundo o técnico Mano Menezes.

O jogador, ex-Santos e atualmente no Porto, deu seu jeito: escalado como meia no jogo contra a Nova Zelândia, na primeira fase, agradou ao treinador e ganhou a posição. Na final, neste sábado, 11, contra o México, será titular novamente.

"É sempre importante jogar em mais de uma posição", disse o camisa 15 da seleção na véspera da decisão. "A gente ainda não tinha treinado com esse esquema, mas funcionou, me entendi bem com o Marcelo pela esquerda".

Para encaixar Alex Sandro no time, Mano tirou o atacante Hulk. Marcelo aprovou. "Para mim mudou um pouco, por que o Alex é da minha posição, e nos entrosamos legal", disse o jogador do Real Madrid.

O Brasil enfrenta o México com Gabriel; Rafael, Thiago Silva, Juan e Marcelo; Sandro, Rômulo, Alex Sandro e Oscar; Neymar e Leandro Damião. O jogo será às 11h, de Brasília.

