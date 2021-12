Alemanha x México e Fiji x Coreia 'estreiam' a Fonte Nova

As seleções da Alemanha e do México inauguram, nesta quinta-feira, 4, a temporada olímpica da Arena Fonte Nova. O jogo, que começa às 17h, será entre os alemães atuais campeões do mundo contra os mexicanos em busca do bi olímpico.

Como as rodadas iniciais são duplas, tem mais jogo em seguida. Fiji e Coreia do Sul se enfrentam às 20h, também na Arena. Os bilhetes comprados valem para ambos os jogos, sem acréscimo no valor - que começam a R$ 50 (R$ 25 a meia-entrada).

De acordo com a diretoria de vendas de bilhetes da Rio-2016, o único ponto de venda de ingressos que vai funcionar nesta quinta será a loja no Shopping da Bahia. A bilheteria da Fonte Nova não estará aberta em dias de jogos.

Outra opção é comprar ingressos pelo site e pedir para retirar o bilhete na Fonte Nova ou no Shopping da Bahia. Também é possível imprimir as entradas por conta própria.

Mais jogos

Ainda pela primeira fase do torneio olímpico, no domingo, tem Fiji x México às 13h e Alemanha x Coreia do Sul às 16h. Na quarta, 10, a Fonte recebe Japão x Suécia às 19h e, às 22h, a seleção olímpica brasileira, que duela com a Dinamarca. No sábado que vem (dia 13), às 16h, abriga partida das quartas de final.

A Fonte Nova também vai sediar jogos de futebol feminino. O primeiro será na terça, 9, entre Austrália - que eliminou o Brasil na Copa do Mundo de 2015 ainda nas oitavas de final - e Zimbábue às 16h, seguido de Nova Zelândia x França, às 19h. Na sexta que vem (dia 12), a Fonte sedia duelo das quartas. Os ingressos são mais em conta: ficam a partir de R$ 40 (R$ 20 a meia).

