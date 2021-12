Alemanha vence e enfrenta Brasil dois anos após 7 a 1

A torcida brasileira até tentou, incentivando a seleção nigeriana, mas com dois gols a Alemanha garantiu a vaga na final do futebol masculino na Rio 2016. Os alemães vão disputar o ouro com o Brasil no próximo sábado, 20, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Logo no início do jogo, aos 9 minutos, o placar foi aberto por Klostermann. A Nigéria tentou em diversos momentos e se aproximou das traves alemãs. O segundo gol da Alemanha foi marcado no final do segundo tempo por Petersen, selando o confronto disputado na Arena Corinthianas, zona leste paulistana.

Agora, Brasil e Alemanha voltam a se enfrentar, após o fatídico jogo na Copa do Mundo de 2014, em que a seleção alemã eliminou os brasileiros por 7 a 1.

Tanto alemães como brasileiros chegam à final com uma trajetória de três vitórias e dois empates nos Jogos Olímpicos.

<GALERIA ID=20675/>

adblock ativo