Agenda de jogos olímpicos para sexta-feira

4h30 Hóquei Austrália x Argentina (M)

5h Basquete Angola x Croácia (F)

5h Badminton Simples (F) e duplas (M e F)

5h Tiro Carabina deitado 50 m (M)

5h Tiro com arco Individual (M)

5h Vôlei de praia Mata-mata (M e F)

5h30 Handebol Grã-Bretanha x Angola (F)

5h30 Judô Acima de 78 kg (F) e acima de 100 kg (M)

5h30 Remo Skiff simples (M)

5h30 Vôlei Brasil x China (F)

6h Atletismo Arremesso de peso (M)

6h Lev. de peso 85 kg (M)

6h Natação 50 m livre (F)

6h Tênis de mesa Equipes (F)

6h05 Atletismo Heptatlo: 100 m com barreiras (F)

6h10 Remo Skiff quádruplo (M)

6h20 Remo Dois sem timoneiro (M)

6h25 Atletismo Salto triplo (F)

6h27 Natação 1.500 m livre (M)

6h30 Esgrima Sabre - Equipes (M)

6h30 Remo Skiff duplo (F)

6h30 Tiro Tiro rápido 25 m (M)

6h40 Atletismo 100 m (F)

6h45 Hóquei Holanda x Nova Zelândia (M)

7h Hipismo Adestramento - Equipe e ind. (M e F)

7h15 Atletismo Heptatlo: salto em altura (F)

7h15 Atletismo 400 m com barreiras (M)

7h15 Basquete Rússia x Austrália (F)

7h15 Handebol Coreia do Sul x França (F)

7h20 Atletismo Lançamento de martelo (M)

7h30 Esgrima Sabre - Equipes (M)

7h30 Vôlei Japão x Rússia (F)

7h30 Tênis Simples (M e F) e duplas mistas

7h50 Natação 4 x 100 m medley (F)

8h Atletismo 400 m (F)

8h Futebol Suécia x França Mata-mata (F)

8h Tiro Carabina deitado 50 m (M)

8h Vela Finn (9ª e 10ª regatas) (M), Laser (7ª e 8ª regatas) (M), 470 (3ª e 4ª regatas) (M), 470 (1ª e 2ª regatas) (F), Star (9ª e 10ª regatas) (M), 49er (9ª, 10ª e 11ª regatas) (M) e Laser radial (7ª e 8ª regatas) (F)

8h04 Natação 4 x 100 m medley (M)

8h30 Esgrima Sabre - Equipes (M)

8h30 Lev. de peso 75 kg (F)

9h Atletismo 3.000 m com obstáculos (M)

9h Vôlei de praia Mata-mata (M e F)

9h30 Badminton Simples (F) e duplas (M e F)

9h30 Boxe Mosca (até 52 kg) (M)

9h30 Esgrima Sabre - Equipes (M)

9h45 Hóquei Alemanha x Índia (M)

10h Judô Acima de 78 kg (F) e acima de 100 kg (M)

10h Tiro com arco Individual (M)

10h Trampolim 1ª e 2ª rotinas (M)

10h10 Polo aquático Espanha x Hungria (F)

10h30 Basquete Brasil x Canadá (F)

10h30 Boxe Meio-médio (até 69 kg) (M)

10h30 Esgrima Sabre - Equipes (M)

10h30 Futebol Eua x Nova Zelândia Mata-mata (F)

10h30 Handebol Croácia x Montenegro (F)

10h30 S. Ornamentais Trampolim individual - 3 m (F)

10h30 Tênis de mesa Equipes (F)

10h30 Tiro Tiro rápido 25 m (M)

10h45 Vôlei Turquia x Coreia do Sul (F)

10h52 Tiro com arco Individual (M)

11h21 Tiro com arco Individual (M)

11h26 Trampolim 1ª e 2ª rotinas (M)

11h30 Lev. de peso Até 75 kg (F)

11h30 Polo aquático Rússia x Austrália (F)

11h37 Tiro com arco Individual (M)

12h Ciclismo Keirin (F)

12h Hóquei Grã-Bretanha x Paquistão (M)

12h Judô Acima de 78 kg (F)

12h10 Judô Acima de 100 kg (M)

12h15 Ciclismo Perseguição por equipes (M)

12h15 Handebol Brasil x Rússia (F)

12h45 Basquete Turquia x China (F)

12h45 Ciclismo Keirin (F)

12h45 Vôlei Grã-Bretanha x Rep. Dominicana (F)

13h Ciclismo Perseguição por equipes (F)

13h Futebol Japão x Brasil Mata-mata (F)

13h Vôlei de praia Mata-mata (M e F)

13h45 Ciclismo Keirin (F)

13h55 Ciclismo Perseguição por equipes (M)

14h Esgrima Sabre - Equipes (M)

14h20 Polo aquático Grã-Bretanha x Itália (F)

14h35 Ciclismo Keirin (F)

14h40 Ciclismo Keirin (F)

14h45 Esgrima Sabre - Equipes (M)

15h Atletismo Heptatlo: arremesso de peso (F)

15h Hóquei África do Sul x Espanha (M)

15h Lev. de peso Até 85 kg (M)

15h Tênis de mesa Equipes (M)

15h05 Atletismo 100 m (F)

15h10 Atletismo Lançamento de disco (F)

15h30 Futebol Grã-Bretanha x Canadá Mata-mata (F)

15h30 Handebol Espanha x Suécia (F)

15h30 Natação 200 m costas (F)

15h37 Natação 100 m borboleta (M)

15h40 Polo aquático China x EUA (F)

15h45 Natação 800 m livre (F)

15h50 Atletismo Salto em distância (M)

16h Basquete Grã-Bretanha x França (F)

16h Vôlei EUA x Sérvia (F)

16h05 Atletismo 1.500 m (M)

16h09 Natação 50 m livre (M)

16h25 Natação 50 m livre (F)

16h30 Atletismo Arremesso de peso (M)

16h30 Boxe Mosca (até 52 kg) (M)

16h45 Atletismo Heptatlo: 200 m (F)

17h Vôlei de praia Mata-mata (M e F)

17h15 Handebol Dinamarca x Noruega (F)

17h15 Hóquei Bélgica x Coreia do Sul (M)

17h25 Atletismo 10.000 m (F)

17h30 Boxe Meio-médio (até 69 kg) (F)

18h Vôlei Argélia x Itália (F)

18h15 Basquete Rep. Tcheca x EUA (F)

