Agência iraniana 'apaga' alemã de foto que bombou na web

A imagem da egípcia Doaa Elghobashy disputando bola na rede com a alemã Kira Walkenhorst no vôlei de praia da Olimpíada rodou o mundo nesta segunda-feira, 8. A egípcia estava toda coberta, com calça e hijab (espécie de véu tradicional sobre a cabeça), enquanto que a alemã estava de biquíni.

A foto, no entanto, foi alterada pela Agência Tansim, do Irã, que borrou a imagem da alemã nas redes sociais para tentar impedir a exibição do corpo.

حضور بانوی محجبه مصری در مسابقات والیبال ساحلی المپیک ریو 2016 مورد توجه رسانه‌های جهانی قرار گرفته است. pic.twitter.com/HE6Ok2QNTW — خبرگزاری تنسیم-فارسی (@Tansimnews) 8 de agosto de 2016

A dupla egípcia estreou com derrota contra as alemãs, por 2 a 0, mas marcou história ao ser a primeira dupla egípcia a participar dos Jogos Olímpicos. Elas voltam a quadra nesta terça-feira, 9, contra a Itália.

adblock ativo