Agatha e Bárbara vencem e vão à final do vôlei de praia

A dupla brasileira de vôlei de praia Agatha e Bárbara não tomou conhecimento da tricampeã olímpica, a norte-americana Kerri Walsh - que faz dupla com Ross -, venceu na madrugada desta quarta-feira, 17, a semifinal e vai disputar o ouro na Rio 2016. Atropelando o favoritismo das americanas, Agatha e Bárbara venceram o jogo por 2 a 0, em 58 minutos de jogo.

As norte-americanas estavam invictas na competição e haviam perdido apenas um set, ainda na fase de grupos. Agatha e Bárbara tinham uma derrota. Com um jogo praticamente perfeito e conseguindo anular o jogo da Walsh, a dupla brasileira venceu o primeiro set por 22 a 20, em 25 minutos.

Consistentes, as brasileiras não deram chances para as adversárias e impuseram 21 a 18 sobre as americanas no segundo set. As brasileiras voltam à quadra ainda nesta quarta, às 23h59, contra as alemãs Laura Ludwig e Kira Walkenhorst, na briga pelo ouro.

É a primeira vez que uma dupla europeia chega a final do vôlei de praia feminino chega a uma final olímpica. A outra dupla brasileira, Larissa e Talita, enfrentam, às 22h, a dupla norte-americana valendo a medalha de bronze.

