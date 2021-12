Ágatha e Bárbara vencem e seguem invictas no vôlei de praia

Com o apoio da maioria da torcida que lota a arena da Praia de Copacabana, a dupla brasileira de vôlei de praia, Ágatha e Bárbara, não encontrou dificuldade para vencer as argentinas Ana Gallay e Georgina Klug esta manhã no terceiro dia de competições dos Jogos do Rio.

No primeiro set, as brasileiras dominaram amplamente as adversárias e fizeram um placar de 21 a 11. No segundo set, Agatha e Barbara enfrentaram um pouco de resistência de Gallay e Klug e fecharam o jogo em 21 a 17.

Esta é a segunda vitória das brasileiras. Na primeira partida, no sábado (6), Ágatha e Bárbara estrearam na competição vencendo as tchecas Slukova e Hermannova por 2 sets a 1, de virada.

No torneio do vôlei de praia da Olimpíada, cada vitória na fase de grupos vale dois pontos, enquanto a derrota rende um ponto. Os primeiros e segundos colocados de cada grupo vão às oitavas de final, assim como os dois melhores terceiros colocados.

Os outros quatro terceiros colocados disputam uma rodada chamada respescagem, com os vencedores avançando às oitavas, completando as 16 equipes.

O Brasil é o país com mais medalhas no vôlei de praia nos Jogos Olímpicos. Desde Atlanta, em1996, ao menos uma medalha é conquistada por edição. São 11 no total, sendo duas de ouro, seis de prata e três de bronze.

