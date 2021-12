Ágatha e Bárbara perdem para espanholas, mas passam de fase

A dupla espanhola de vôlei de praia Liliana Fernandez Steiner e Elsa Baquerizo McMillan venceu nesta quarta-feira, 10, as brasileiras Ágatha Bednarczuk e Bárbara Seixas, por 2 a 0. Apesar da derrota, a dupla do Brasil passou para a próxima fase em segundo lugar no grupo B da competição.

O placar de hoje terminou em 21 a 17 e 22 a 20, em quase 50 minutos de jogo.

Sem perder nenhum set na Rio 2016, as espanholas chegam em primeiro lugar na fase mata-mata da competição. Já as brasileiras venceram duas das três partidas da fase inicial, com três sets perdidos.

Sob chuva e frio, as duplas jogaram de calça em vez do tradicional biquíni.

