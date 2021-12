Aeronáutica monta esquema e preserva o espaço aéreo

Durante os jogos Olímpicos Rio 2016, a Força Aérea Brasileira (FAB) montou um esquema especial de segurança em função dos jogos de futebol que ocorrem na Arena Fonte Nova, em Salvador.

A intenção do planejamento estratégico da defesa aérea é manter a segurança da população e do evento mundial que trouxe para o Brasil atletas e turistas de vários continentes.

Por volta das 16h30 desta terça-feira, 10, dois oficiais conduziram uma aeronave de caça A-29 para cumprir a missão de defesa aérea durante as competições na cidade.

Segundo o major Vicente Celino, do 1º Esquadrão do 7º Grupo de Aviação (1º/7º GAV), no periodo dos jogos, em Salvador, os voos ficam restritos nestas regiões. "Aqui, na Base Aérea de Salvador, somos um elo para manter a soberania e defesa do espaço aéreo, além da segurança de todo o evento", explicou ele, após alertar que a Arena Fonte Nova é considerada uma "área sensível", por manter grande concentração de pessoas durante o evento.

Ações

Devido ao fluxo de turistas internacionais e autoridades de vários lugares do mundo no Brasil, o risco de atentado terrorista não foi descartado durante a Olimpíada, por isso o Ministério das Relações Exteriores, juntamente com o Ministério da Defesa, traçou um planejamento de segurança envolvendo a Força Aérea Brasileira.

No pátio da Base Aérea de Salvador algumas aeronaves especializadas, como o caça F-5EM Tiger e o helicóptero H-60 Black Hawk, cedidas pelas unidades do Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, estavam estacionadas para atuar em possíveis situações de atentado ou acidente na região do evento.

"Muita gente não sabe, mas todo o gerenciamento e controle do trafego aéreo do Brasil, não só das aeronaves militares como civis também, é de responsabilidade da Aéronautica", disse o major Vicente Celino.

Ele também comentou que a aeronave P-3AM, pousada na Base Aérea de Salvador, é especializada em patrulha marítima e foi cedida ao estado do Rio de Janeiro durante o mundial. "É a aeoronave de patrulha marítima mais moderna que há no mundo", explicou.

Por ocasião dos Jogos Olímpicos, a aeronave P-3AM é responsável pelo patrulhamento marítimo nas águas do estado que sedia o evento mundial. "Esta é uma das formas de coibir possíveis ameaças em nosso país", concluiu o oficial.

Moderno helicóptero H-60 Black Hawk (Foto: Margarida Neide l Ag. A TARDE)

Estratégia

O comandante do 2º Distrito Naval, vice-almirante Cláudio Portugal de Viveiros, à frente das ações de defesa em Salvador nos Jogos Olímpicos, informou que a coordenação do Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro (Comdabra), em Brasília, aeronaves da Força Aérea e um destacamento de artilharia antiaérea do Exército farão a proteção do espaço aéreo da capital baiana durante as partidas.

"Militares da FAB estarão de prontidão para auxiliar o embarque e desembarque de delegações no aeroporto de Salvador, caso necessário", esclareceu.

Faltando ainda quatro partidas para concluir a disputa Olímpica em Salvador, foram estabelecidas três áreas de exclusão aérea, centradas na Arena Fonte Nova para evitar ameaças à segurança dos Jogos.

Segundo o vice-almirante Viveiros, as medidas estarão em vigor entre uma hora antes do início e uma hora após as partidas. "Na área reservada, também conhecida como área branca, com um raio de 60 milhas (cerca de 110 quilômetros), estarão proibidos voos de treinamento, instrução e turísticos", explicou.

Estarão proibidas operações de para-quedas, parapentes, balões, dirigíveis, ultraleves, aeronaves experimentais, asa delta, reboque de faixas, aeromodelos, foguetes e veículos aéreos remotamente pilotados.

Questionado sobre intercorrências durante os jogos na arena, ele respondeu que "até o momento, as partidas vêm ocorrendo em um clima pacífico e seguro".

