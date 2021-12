Acompanhe a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos

Tudo pronto para a festa no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro. Dança, música, coreografias, luzes, fogos de artifício e os desfiles das delegações olímpicas marcarão a cerimônia de abertura do Jogos Olímpicos, às 20h desta sexta-feira, 5. Com previsão de durar cerca de quatro horas, a evento conta com direção dos cineastas Fernando Meirelles e Andrucha Waddington e da produtora Daniela Thomas. Acompanhe cada detalhe da cerimônia, por meio do Twitter oficial da organização da Rio-2016.

Tweets by Rio2016

adblock ativo