Olimpíada do Rio terá ingressos de R$ 40 a R$ 4.600

O Comitê Rio 2016 anunciou na tarde desta terça-feira, 16, que 7,5 milhões de ingressos serão colocados à venda para os Jogos Olímpicos do Rio. Mais da metade dos bilhetes (3,8 milhões) terá preço inferior a R$ 70, sendo que o mais barato deles será comercializado a R$ 40. Quem quiser assistir à cerimônia de abertura ou encerramento, porém, terá que desembolsar no mínimo R$ 200. A solicitação de ingressos poderá ser feita a partir de março do ano que vem. Confira a tabela de preços.

Apesar de alguns valores 'populares', os ingressos mais baratos para os Jogos praticamente não contemplam as provas que valem a disputa de medalhas - a grande maioria é para etapas classificatórias, chamadas de "preliminar" pela organização. A exceção fica por conta de modalidades com menos apelo de público, como a marcha atlética e maratona aquática.

Considerada a prova mais tradicional da Olimpíada, a 'superfinal' do atletismo terá, junto com a decisão do basquete, os ingressos mais caros, variando entre R$ 350 e R$ 1.200,00.

O cadastro de interesse no site de vendas será aberto em novembro e permitirá ao cadastrado receber informações periódicas sobre a classificação de atletas e equipes nos esportes de interesse. Já a solicitação de ingressos poderá ser feita a partir de março do ano que vem.

A primeira fase de solicitação de ingressos irá até maio. Em junho, será feito um primeiro sorteio, e no mês seguinte será sorteado o segundo lote de bilhetes. A venda direta, sem sorteio, será realizada a partir de outubro de 2015. Os ingressos contemplam 717 sessões esportivas (disputas) e as duas cerimônias, de abertura e encerramento dos Jogos.

