Olímpia, time de Talisca, vence na estreia da Segundona do Baianão

Novato da Segunda Divisão do Campeonato Baiano, o Olímpia estreou com vitória no domingo, 10. O time do ex-Bahia Talisca venceu o Galícia por 1 a 0, no estádio de Pituaçu. O atacante Chorinho marcou o único gol da partida

Com o resultado, o time alviceleste ocupa a terceira colocação, atrás de Canaã e PFC Cajazeiras. O Olímpia volta a entrar em campo no próximo domingo, 17, às 15h, contra o Unirb, no estádio de Pituaçu, como mandante.

