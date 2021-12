Olheiros de Vitória e São Francisco buscam talentos em torneio regional

Os olheiros das equipes femininas do Vitória e do São Francisco, os dois representantes baianos na elite do Brasileirão Feminino, que estreiam no campeonato no dia 12, estão no município de Jussara em busca de novos talentos.

Isso porque no município acontece, até domingo, 6, a I Copa Regional de Futebol Feminino, que conta com a participação de dez seleções do interior e cerca de 150 atletas.

De acordo com um dos organizadores da copa, João Da Hora, a chegada dos dois times ‘turbinou’ a participação. “As meninas estão empolgadas com a possibilidade de vestir a camisa de um desses grandes clubes e jogar num torneio nacional”, disse.

Neste sábado, 3, o técnico rubro-negro Quinho será homenageado pela inédita conquista do estadual 2016/2017.

adblock ativo