Oito times ainda brigam por vagas no Nordestão

A última rodada da fase de classificação da Copa do Nordeste 2015 ocorre nesta quarta-feira, 18, com todos os jogos às 22h. Apenas Vitória e Bahia entram em campo garantidos como primeiros colocados em seus grupos (A e E, respectivamente), além de já terem a certeza de que farão o confronto de volta das quartas de final em casa. No total, oito times dos 16 ainda precisam brigar por um lugar nas próxima etapa.

Além da dupla Ba-Vi, o único clube também já classificado é o Fortaleza. O Leão do Pici tem 11 pontos e seria, no mínimo, um dos três melhores 2º colocados. Contudo, o Tricolor pode ainda perder a liderança da chave D para o Ceará (9), em confronto direto, no Castelão. Sem chances de classificação, River e Botafogo jogam no Piauí.

A rodada tem ainda mais um confronto de 1º e 2º lugares, que também é um dérbi local. Pelo Grupo C, o vice-líder Salgueiro (7 pontos) recebe o Náutico (8), no Salgueirão. No outro jogo da chave, o Moto Club (5) enfrenta o Piauí (4, sem chances), em São Luís (MA), e com um triunfo pode ainda conseguir a vaga às quartas de final como um dos melhores 2º colocados.

Pelo Grupo B, o Sampaio Corrêa visita o Sport. Punido com a perda de seis pontos pelo STJD, por escalação irregular de um jogador, o invicto time maranhense caiu de 11 para 5 pontos na tabela, deixando a liderança com a equipe pernambucana (7 pontos). O confronto direto pode valer a vaga na 1ª colocação, mas, em caso de empate, até o Coruripe (6) tem chances de chegar à liderança caso bata o Socorrense, fora de casa, no Bastistão, em Aracaju.

Na chave do Vitória, o América-RN (7) recebe o já desclassificado Serrano e carimba sua vaga entre os melhores 2º colocados com um triunfo simples. Em caso de empate ou derrota, pode perder o lugar para o Confiança. No grupo do Bahia, o Campinense (7) se garante se vencer o Tricolor. Caso isso não aconteça, uma vitória do CRB (6) sobre o Globo, em Maceió, pode colocar o time alagoano nas quartas de final.

Regulamento

Pelo regulamento, o líder de cada chave avança às quartas de final, assim como os três melhores 2º colocados. Os duelos de mata-mata serão definidos por sorteio. Dos cinco times classificados em primeiro lugar, os quatro de melhor campanha terão a vantagem de fazer o 2º jogo em casa.

Até a final, não há vantagem em caso de igualdade ao final dos dois jogos, mas os gols fora de casa servem como critério de desempate. Em caso de não haver um vencedor, a vaga será decidida nos pênaltis.

O campeão da Copa do Nordeste garante vaga na Copa Sul-Americana 2015.

