Oito jogadores do Corinthians testam positivo para Covid-19

O Corinthians informou na noite deste sábado, 20, que oito atletas de seu elenco principal, além de cinco integrantes da comissão técnica, testaram positivo para coronavírus. Nos últimos dias, o clube chegou a realizar um total de 190 testes de Covid-19.

De acordo com a assessoria do Timão, os jogadores, que não tiveram seus nomes divulgados, são considerados como assintomáticos. Eles ficarão afastados das atividades por dez dias e serão examinados novamente ao fim desse período. O mesmo procedimento será adotado para os membros da comissão técnica.

Em nota, o Alvinegro paulista ainda revelou que o massagista Raimundo "Ceará" apresentou sintomas da doença. Ele chegou a ser hospitalizado, mas já apresentou melhora.

Para esta segunda-feira, 22, a expectativa é de que 19 atletas se apresentem no Centro de Treinamento (CT) Joaquim Grava para retirar Equipamentos de Proteção Individual (EPI), que serão obrigatórios nas próximas semanas. Esses jogadores passarão por avaliações físicas, testes bioquímicos e fisiológicos para o retorno as atividades.

Por fim, o Corinthians ratificou que o CT passará por adequações para receber os jogadores na semana que vem. Entre as medidas, está a não utilização dos vestiários, divisão do plantel em dois grupos e pontos de higienização com álcool espalhados. As atividades serão ao ar livre, além de ser vetadas refeições no local.

