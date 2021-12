Oito clubes seguem na luta pelo título do Campeonato Baiano

Sem tanta emoção como uma final de turno, como ocorre na maioria dos Estaduais no Brasil, a fase de classificação do Campeonato Baiano terminou sem a torcida ver um time comemorando a conquista de uma etapa.

No final da rodada de domingo, 7, sobraram oito clubes na luta pelo título. E para manter a rotina, Vitória e Bahia fizeram as melhores campanhas, continuando como favoritos para chegarem às finais.

O Vitória termina a fase com melhor desempenho, somando 28 pontos, quatro a mais que o Bahia. Caso o rubro-negro permaneça com este retrospecto até o término da segunda fase, vai chegar às finais precisando apenas de dois empates.

Mas o Vitória da Conquista, com 24 pontos e apenas duas derrotas, também é candidato ao título. Entretanto, se estes times entram nas quartas de final com a melhor campanha, deve-se ressaltar o desempenho feirense. A cidade tem a maioria dos representantes no campeonato.

Feirense e Bahia de Feira garantiram as duas últimas vagas e se juntam ao Fluminense entre os oito melhores. Bom para a cidade, péssimo para a Federação. Os três farão o jogo de estreia em casa e a tabela sofrerá alteração em datas.

No Torneio da Morte, envolvendo os quatro piores da primeira fase, está a turma do sul, com Itabuna e Colo-Colo, que recebem Madre de Deus e Ipitanga na luta contra o rebaixamento para a Segundona.

Novo torneio - As quartas de final serão disputadas por oito times distribuídos em dois grupos. Os concorrentes se enfrentarão entre si dentro do mesmo grupo em jogos de ida e volta, totalizando seis rodadas.

As quartas começam domingo e se estendem até 7 de abril. Ao final, as duas equipes melhor classificadas de cada grupo asseguram vaga para disputar a fase semifinal.

As semifinalistas serão distribuídas em dois grupos que se enfrentarão dentro dos respectivos grupos. A fase começa dia 11 de abril e termina dia 18. O campeão será conhecido após dois jogos (ida e volta) no dias 25 de abril e 2 de maio.



Conforme o regulamento da competição, quando houver empate em pontos ganhos entre duas ou mais equipes, em qualquer fase, ou em todo o campeonato, o desempate ocorre mediante aplicação dos seguintes critérios: maior número de vitórias; maior saldo de gols; maior número de gols marcados; maior número de pontos ganhos no confronto direto; maior saldo de gols no confronto direto; sorteio.

Paralelamente às quartas, o Torneio da Morte tem a participação dos quatro piores times da fase de classificação reunidos em grupo único.

Os times se enfrentam no sistema de ida e volta, sendo rebaixados para a Segunda Divisão em 2011 os dois últimos colocados deste grupo. O Torneio da Morte começa domingo e termina no dia 7 de abril.

Se houver empate em pontos ganhos entre duas ou mais equipes, o desempate ocorrerá pela aplicação dos critérios gerais do regulamento, mas observando exclusivamente os jogos realizados nesta fase do grupo.

