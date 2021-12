Oitavas de final da Copa 2 de Julho acontecem nesta sexta

A Copa 2 de Julho sub 15 chegou à fase mata-mata e as oitavas de final já estão definidas. Nesta fase, todas as 16 equipes classificadas jogam nesta sexta-feira, 5.

O Bahia empatou em número de pontos com o Flamengo e se classificou em 2º pelo Grupo A. Nas oitavas, o Tricolor vai encarar a equipe da Unirb, às 10h30, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana. O Vitória também se classificou em segundo pelo Grupo B e enfrenta o Comercial, do Maranhão, no estádio Municipal de Lauro de Freitas, às 18h30.

A grande final da Copa 2 de Julho acontece no dia 10, no Estádio de Pituaçu.

adblock ativo