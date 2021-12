Ofuscado por Neymar, Brasil encara Qatar em amistoso para Copa América

Com todos as atenções voltadas para Neymar, envolvido em uma delicada situação judicial, o Brasil tem a difícil tarefa de deixar a polêmica fora de campo e se concentrar no duelo contra o Qatar nesta quarta-feira, 5, primeiro dos dois amistosos da seleção brasileira rumo à Copa América-2019.

Os times vão disputar a partida em Brasília como um aquecimento para o torneio organizado neste ano pelo Brasil e no qual a seleção qatariana, campeã asiática, participará pela primeira vez como convidada.

Concentração de Neymar

A acusação de estupro formalizada por uma jovem contra Neymar e divulgada no último sábado desviou toda a atenção do Brasil, sede do torneio que começa no dia 14 de junho, e se centrou no astro da seleção que chegou ao Rio de Janeiro há onze dias para se juntar aos companheiros nos treinos.

Na internet praticamente não se falou de outra coisa durante o fim de semana.

Depois que o caso veio a público, o jogador de 27 anos divulgou um vídeo em suas redes sociais no qual, aparentemente abalado, se declarava inocente e apresentava sua versão dos fatos assim como a troca de mensagens e fotos íntimas no Whatsapp entre ele e a jovem que o acusa.

A reação jogou gasolina na fogueira e o atacante do Paris Saint-Germain foi intimado a prestar depoimento na Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática do Rio de Janeiro.

Um carro da polícia chegou na segunda-feira à concentração da seleção na Granja Comary em Teresópolis, levando a intimação, no momento em que o técnico Tite participava de uma entrevista coletiva na qual afirmava que o foco estava no amistoso com o Qatar.

"A seleção está acima de todos nós, e dando o nosso melhor, estaremos contribuindo. O senso de equipe está acima de nós todos", disse Tite que respondeu várias perguntas sobre Neymar aos jornalistas.

O treinador disse que não julgaria o astro, a quem chamou de jogador "imprescindível", mas não insubstituível.

Neymar, que há uma semana teve que entregar a faixa de capitão a Daniel Alves, treinou na segunda-feira com a equipe, cujos principais destaques manifestaram apoio ao atacante.

Depois da mediação da CBF, Neymar se concentrou nos amistosos de quarta, contra o Qatar, e do domingo, contra Honduras. Em seguida vai se apresentar para prestar depoimento apenas na próxima semana.

Evolução qatariana

A seleção qatariana chegou ao Brasil há uma semana. A primeira equipe a desembarcar no país para disputar a Copa América se instalou em Mangaratiba, também no estado do Rio de Janeiro, localidade que vai servir como quartel-general durante o torneio.

O Qatar conquistou este ano a Copa da Ásia, após derrotar na final por 3 a 1 o Japão, que também vai participar desta edição da Copa América como seleção convidada.

Comandada pelo espanhol Félix Sánchez, a seleção qatariana deverá aproveitar a experiência como parte de sua preparação para a Copa do Mundo que irá sediar em 2022.

"Nossa participação na Copa América 2019 pode ser considerada um passo importante rumo à Copa do Mundo, uma jornada que começamos já há algum tempo. Neste torneio vamos jogar contra seleções que possuem ampla experiência e que são, sem dúvida, de maior calibre das que vimos no torneio continental asiático", disse Sánchez em uma entrevista publicada pelo portal da Fifa na semana passada.

A equipe, que sofreu apenas duas derrotas em seus últimos quinze jogos, vai enfrentar Colômbia, Argentina e Paraguai pelo Grupo B da Copa América.

A recente campanha na Copa asiática gerou muitos titulares dedicados à evolução da equipe. Não apenas levantaram a taça pela primeira vez em sua historia como o fizeram ganhando os sete jogos disputados.

Para Sánchez, independente de não avançar à segunda fase no Brasil, o objetivo será "que a equipe ofereça um rendimento digno e mostre que evoluiu".

A partida será disputada às 21h30 (pelo horário de Brasília) no estádio Mané Garrincha, em Brasília, e terá a arbitragem do venezuelano José Argote, auxiliado por seus compatriotas Lubin Torrealba e Franchescoly Chacón.

