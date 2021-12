Oficinas gratuitas de vôlei e futvôlei ocorrem neste sábado na praia da Ribeira

A praia da Pena, localizada na Ribeira, irá receber neste sábado, 12, oficinas gratuitas de Futevôlei e Vôlei de Praia. As atividades fazem parte do projeto ''Viva Esporte Vida'' e acontece a partir das 8h. O evento é aberto ao público e não é necessário realizar inscrição.

As atividades serão ministradas por profissionais vinculados às Federações Baianas de Vôlei e Futevôlei e contarão com a monitoria dos estudantes do curso de Educação Física da Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC) Salvador.

