Obras de ginásio e piscina olímpica de SSA estão paradas

Duas das principais obras para o incremento das modalidades esportivas em Salvador estão com prazos praticamente estourados. Tratam-se da piscina olímpica na Avenida Bonocô, com término inicial previsto para o final de 2013, e do ginásio poliesportivo de Cajazeiras, estimado inicialmente para outubro de 2011, ambas de iniciativa do governo do estado.

Há cinco anos, quando o poder público abriu licitação para a obra da piscina, foi prometida a construção de um espaço com dimensões olímpicas em Pitangueiras de Brotas, atrás do prédio da Fundac, na Av. Bonocô.

O intuito inicial do projeto era suprir a demanda esportiva antes da demolição da Vila Olímpica da Fonte Nova, em 2010, no processo de reformulação do estádio visando ao Mundial de 2014.

A obra, porém, encontra-se momentaneamente parada por falta de aportes do governo - por meio da Sucab (Superintendência de Construções Administrativas da Bahia) - à Construtora Volque, empresa vencedora da licitação para tocar o empreendimento.

No contrato inicial, a obra deveria estar concluída 300 dias depois de iniciado o processo de construção. A TARDE apurou, porém, que, dos R$ 11 milhões estimados para finalizar o projeto, foram aplicados até aqui apenas R$ 1 milhão.

Destes, apenas metade foi repassada pela Sucab para a empresa privada. Os outros R$ 500 mil estão com pagamento em aberto e são devidos pelo processo de terraplanagem (preparação) do terreno.

Em números gerais, a obra está com 10% das atividades realizadas. A Construtora Volque, em contato com a reportagem, afirmou que aguarda a "programação de pagamento" do governo para adiantar as próximas etapas. E que, por enquanto, a obra não terá prosseguimento.

Em nota encaminhada via assessoria de imprensa, a Sucab reconhece o atraso na obra e as falhas no cronograma de pagamento, mas diz que o tempo devido é inferior a 90 dias.

A autarquia estadual justifica o atraso "devido à necessidade de adequações no projeto executivo", além de ressaltar que a segunda etapa da obra será finalizada em abril de 2014.

Ginásio - Já o ginásio poliesportivo, no bairro de Cajazeiras, passa por um imbróglio judicial que tem impedido a continuidade do projeto. Por conta disso, as obras só poderão ser reiniciadas em novembro deste ano.

A empresa Tekton Construtora, vencedora da licitação, entrou com uma medida cautelar na Justiça, em maio deste ano, para que fosse indicado um perito capaz de medir todos os gastos feitos na obra. Foi dada entrada na ação depois que o estado sinalizou uma possível rescisão contratual com a empresa por conta do prazo estourado.

"Acionamos a Justiça para que o perito indicasse tudo o que foi gasto pela Tekton durante o período que tocou a obra. Queremos apenas saber quanto é devido à empresa ou se, porventura, há dívidas para saldar", diz o advogado Everaldo Tavares, que representa a Tekton.

O perito foi contratado no fim de julho, com prazo de 60 dias para apontar os custos da obra até a paralisação. Porém, o profissional pediu prorrogação em mais 60 dias - e apenas em novembro conclui sua função.

Nova licitação - Só com o fim da perícia o governo pode abrir novas licitações. "A Sucab já está trabalhando o material técnico para abertura de nova licitação", diz a autarquia em nota. A obra é orçada em R$ 5,88 milhões. E até aqui foram despendidos R$ 1 milhão nos 10 mil m² do terreno.

As disputas entre a Tekton e o estado surgiram por conta de interpretações do projeto de construção. A empresa contratada discordou do projeto apresentado, sugerindo alterações, que não foram aceitas pela Sucab. Estourado o prazo de construção, o governo sinalizou retirar a empresa da licitação.

