Objetivo do Real é 'sempre ser primeiro', afirma Zidane

O técnico do Real Madrid, Zinedine Zidane, garantiu nesta terça-feira, 6, que o objetivo da equipe é "sempre ser o primeiro do grupo", antes do confronto pela Liga dos Campeões contra o Borussia Dortmund, que valerá o primeiro lugar do grupo F.

"Não é preciso fazer cálculos, amanhã (quarta-feira) temos uma partida importante e nosso objetivo sempre é sermos primeiros do grupo", declarou Zidane em coletiva de imprensa na véspera, no Santiago Bernabéu.

"Vamos jogar uma final, uma final de grupo", insistiu o técnico, a quem só a vitória contra o clube alemão interessa para assumir a primeira colocação da chave.

"Sabemos que vamos ter uma partida difícil", declarou Zidane, garantindo que "vamos nos preparar bem para o jogo e ver como vamos tentar machucar nosso adversário".

"É preciso entrar concentrado, com intensidade e buscar rapidamente o gol", completou o francês, que preferiu não adiantar a escalação do Real.

Zidane se limitou a garantir que "Cristiano Ronaldo está bem, treinou sem problemas", assim como os lesionados Álvaro Morata e Toni Kroos. O espanhol e o alemão, porém, só devem voltar a equipe para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa, no Japão (8-18 de dezembro).

Questionado sobre a situação do colombiano James Rodríguez, que não vem sendo muito aproveitado e é sempre envolvido em boatos de transferências, Zidane afirmou que o meia "é um jogador do Real e é importante".

"É verdade que é um problema quando não se joga muito e ele ultimamente não está jogando muito, mas para mim ele é importante. Sempre que estiver aqui ele vai ser importante, porque eu vou precisar de todo mundo", explicou.

O técnico do Real insistiu também não estar preocupado com o rendimento do atacante Karim Benzema, criticado pelos poucos gols na primeira metade da temporada.

"Não estou preocupado com Karim, ele sempre pode render mais, mas como todo mundo", declarou Zidane, garantindo que o atacante francês "está bem, aplicado e concentrado. Não vou julgar um jogador por causa de um jogo em que não jogue tão bem".

O técnico também se mostrou feliz por estar a um jogo de igualar o recorde de 34 jogos sem perder do Real Madrid, feito realizado na temporada 1988-1989.

"Esta sequência significa que o trabalho continua a ser bem feito, que os nossos jogadores estão trabalhando bem. Mas nosso objetivo está no fim da temporada, é de ganhar títulos e, para isso, é preciso vencer o máximo de jogos possíveis. É que tentamos fazer", concluiu.

