Objetivo de Wagner é ter jogo da paz na abertura

Em visita à Arena Fonte Nova no início da tarde deste sábado, 10, o governador Jaques Wagner reiterou o desejo de inaugurar o estádio com uma partida internacional. A ideia do dirigente é tornar Salvador o palco de um evento que envolva nações em atrito.

"Estamos trabalhando na ideia de tentar promover um jogo da paz com uma equipe brasileira, e uma equipe mista com jogadores palestinos e israelenses. Acho que o conflito do Oriente Médio e da Síria nos preocupa a todos, Salvador tem a cara de paz", comentou, afirmando que pode ter encontro com o prefeito eleito da cidade, ACM Neto, para tratar de assuntos que irão demandar esforços conjuntos do município e do estado, como a operação do metrô e a reforma do Dique.

O governador observou de perto o processo de içamento dos cabos de aço da cobertura da Fonte Nova, que terá cobertura para todos os seus lugares. Acompanhado de consultores e engenheiros especializados, Wagner chegou até o topo da estrutura que futuramente sediará jogos da Copa das Confederações e da Copa do Mundo.

Conhecido como "Big Lift", o içamento dos cabos é inédito no Brasil. A tecnologia, que será aplicada também no Maracaña, reduz o consumo de materiais em até 40% em relação a outros métodos.

Segundo a concessionária Fonte Nova, a arena será entregue no dia 28 de fevereiro, conforme solicitado pela Fifa. A abertura ocorrerá no dia 28 de março, aniversário de Salvador.

