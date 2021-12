'O único que poderá ajudar Alonso é Vettel', diz Massa

O brasileiro Felipe Massa parece mesmo disposto a aproveitar o fim da temporada 2013 da Fórmula 1 para recuperar a autoconfiança. De mudança, já que não ficará na Ferrari para o ano que vem, o piloto só quer saber de melhorar os resultados ruins que vinha obtendo nos últimos tempos e, para isso, deixa em segundo plano a possibilidade de ajudar seu companheiro de equipe, Fernando Alonso, que segue na briga pelo título.

"Como eu disse, não tem muito que eu possa fazer. A única ajuda que o Fernando pode ter é a que vier do Sebastian (Vettel), não de mim. Esta é a situação", disse, em entrevista ao site da Autosport. "Vettel tem média de um segundo mais rápido que todo mundo", completou.

Massa ressaltou os 60 pontos que Vettel, líder do Mundial, tem de vantagem para Alonso, segundo colocado - 247 a 187. Para piorar a situação do espanhol, o piloto da Red Bull parece ter um carro cada vez mais superior ao dos outros competidores e venceu as últimas três provas disputadas.

Com isso, o brasileiro acredita que o título esteja encaminhado para o alemão. "A maioria das equipes não trabalharão no carro até o final da temporada, então tenho certeza que ficará desta forma. Tenho certeza que ele (Vettel) vai ter um carro competitivo até o final do ano."

No GP de Cingapura, disputado no último domingo, Massa largou na frente de Alonso e admitiu que, sabendo que não continuará na Ferrari, sentiu sua responsabilidade diminuir. Mesmo sem futuro definido - teve propostas da McLaren e Lotus -, o brasileiro disse que no momento está se "divertindo bastante".

