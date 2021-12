"O título para o Bahia será mais importante", diz Emerson

Emerson Ferretti é, provavelmente, o maior nome do Ba-Vi neste século. Segundo suas próprias contas, jogou 29 clássicos baianos. Nos atuais elencos de Bahia e Vitória, ninguém se aproxima deste número. Os únicos a passar da metade são os hoje tricolores Uelliton, com 16, e Titi, com 15. O ex-goleiro defendeu o Bahia por seis anos (2000-05) e o Vitória por um ano e meio (2006 a meados de 2007). Atualmente, é o presidente do tradicional Ypiranga. Nada mal para um gaúcho, de Porto Alegre, revelado pelo Grêmio, mas que escolheu a Bahia como a terra do seu coração.

Começando direto pelo tema do momento. Hoje, se inicia a final do Campeonato Baiano. Dá para apontar o favorito?

Eu acho que a vantagem do empate na soma dos dois jogos, que é do Vitória, é importantíssima. E o Vitória também tem um grupo um pouco superior ao do Bahia. Então, acho que o Vitória tem mais chances. Agora, daí a eu arriscar alguma coisa para um Ba-Vi? Quem seria louco (risos)? Não dá para arriscar palpite. Ba-Vi é imprevisível. O que vejo é o Vitória com duas vantagens: a do empate e a de ter um grupo melhor do que o do Bahia. Mas, não sou louco de apontar quem vai ser campeão (risos).

Ba-Vi na Fonte Nova por uma final de campeonato. Não dá saudade dos seus tempos de jogador, não?

Demais (risos)! Ba-Vi era sempre um dia muito especial, principalmente decidindo campeonato. Não tem como não ter saudade! Ainda mais o jogo hoje sendo na Fonte Nova. A Fonte era minha casa! E ficou em mim a vontade de ter podido jogar nesta nova Fonte Nova.

Foram seis anos de Bahia e um ano e meio de Vitória. Hoje, você é presidente do Ypiranga. Você é neutro na rivalidade Ba-Vi ou pende para algum dos dois lados?

Eu respeito muito os dois clubes. Gosto dos dois. Mas, é até meio óbvio responder isso. Meu vínculo de identificação maior é com o Bahia. Não dá para negar! Minha melhor fase foi no Bahia. Foram seis anos, eu ganhei Bola de Prata (melhor goleiro do Campeonato Brasileiro de 2001)... Mas, gosto dos dois clubes. Eu fui bem recebido e muito respeitado nos dois. Posso pôr deste jeito: tenho uma identificação maior com o Bahia, é óbvio! Mas, torço pelo sucesso dos dois.

E na dividida de hoje: vai torcer pelo Bahia ou ficar neutro?

(risos). Eu acho o Bahia precisa mais do título. Avaliando a situação dos dois clubes, até pelo passado recente, um título representaria a recuperação do Bahia depois de um período de muitas frustrações. Já o Vitória tem sido campeão constantemente nos últimos 10, 15 anos. Este titulo não fará tanta diferença para ele. Então, entendo que será mais importante que o Bahia seja campeão.

Poderia falar seu Ba-Vi mais marcante com a camisa do Bahia e com a do Vitória?

Pelo Bahia, foi logo o meu primeiro. Foi um 0x0, no Barradão, pelo Campeonato Baiano de 2000. Nem era tão importante, mas, para mim, foi o meu batismo em Ba-Vis e tive uma boa atuação. Naquele época, a torcida do Bahia tinha um trauma com goleiros. Em 1999, os três que o clube teve: Ricardo, Gilberto e Alex Guimarães, foram muito criticados. Naquele Ba-Vi de 2000, a torcida do Bahia superou um trauma e passou a confiar em mim. Houve também a final do Campeonato do Nordeste de 2002 (2x2 no Barradão, após o Bahia ter vencido por 3x1 na Fonte Nova). Foi um dia marcante. Um título importantíssimo para o Bahia. Já pelo Vitória, o Ba-Vi mais marcante nem foi pela minha atuação, mas foi por se tratar de um jogo histórico. Foi aquele 6x5 para o Vitória (quadrangular final do Campeonato Baiano de 2007). Além do placar, foi histórico por se tratar do último Ba-Vi da antiga Fonte Nova. Porém, para os dois goleiros, claro que foi um pouco chato, por mais que os gols não tenham sido culpa nossa. Quanto à atuação, destaco um Ba-Vi de 1x1 em 2006. Tive uma grande atuação, consegui fazer grandes defesas. E era o meu primeiro Ba-Vi pelo Vitória na Fonte Nova. Já havia feito um outro, no Barradão, no qual ganhamos por 2x1. Mas, aquele 1x1 foi na Fonte Nova! Foi marcante para mim.

Enfrentar o Bahia pela primeira vez na Fonte Nova foi uma emoção diferente?

E muito! A Fonte Nova era a minha casa. Fiz 133 jogos lá. Uns 125 pelo Bahia. Ir para a Fonte Nova enfrentar o Bahia era muito estranho. Tive que preparar bem meu psicológico e meu emocional. Graças a Deus, deu tudo certo!

Você jogou em clubes como Grêmio, Flamengo e América-RN. Dá para dizer o que o Ba-Vi tem de diferente dos demais clássicos ou a rivalidade é igual em qualquer lugar?

Só como curiosidade: joguei 29 Ba-Vis. Uns 20 e poucos pelo Bahia. Uns 7, 8 ou 9 pelo Vitória. Não sei de cabeça a divisão agora ao certo, mas com certeza o total foram 29. O Ba-Vi com certeza é diferente. Cada clássico tem seu charme, sua energia. Quando cheguei aqui na Bahia, o que mais me chamou a atenção como peculiaridade especial do Ba-Vi foi a mistura de torcidas. Aquela área de torcida mista na Fonte Nova era muito bacana. Me chamava a atenção, pois não havia em nenhum outro lugar. Pena que acabou! Hoje, de qualquer forma, o torcedor baiano ainda tenta viver isso e se mistura até a hora do jogo. Eles chegam ao estádio pelos mesmos ônibus, pelos mesmos caminhos, confraternizam no mesmo lugar e só se separam da porta do estádio para dentro. O baiano vive a rivalidade com uma harmonia especial.

Falando do Ypiranga. Você está completando três anos à frente do clube. O que faltou em 2012 e 2013 para conseguir o acesso? A vaga na Primeira Divisão não veio por muito pouco.

Montei times competitivos em todas as vezes. Tanto que fizemos a melhor campanha do campeonato no meu primeiro ano. Faltou um ou outro detalhe na decisão.

O que o Ypiranga tem feito de diferente em 2014 para que o fracasso não se repita?

A gente mudou toda a equipe de trabalho. Estamos com uma nova diretoria de futebol. Porém, a dificuldade é grande. É preciso dinheiro, investimentos... Não é só com o nome que o Ypiranga vai subir. Tem que investir, se estruturar... Nisso, a cada dia a gente sofre mais. O Ypiranga não tem dinheiro, não tem patrocínio... Isso tudo dificulta o acesso.

É verdade que você colocou uma boa quantia de dinheiro seu para ajudar o clube?

Verdade.

Dá para falar em quanto?

Sem valores.

Mas, foi muito, né?

Sim, foi muito (embora Émerson não confirme, nos bastidores fala-se em cerca de R$ 500 mil).

Dá para acreditar em um Ypiranga como terceira força do futebol baiano no futuro?

Sempre vi muito potencial para isso. Agora, é preciso a Bahia acreditar. O Ypiranga precisa de gente ajudando neste momento.

Você pretende ficar no clube por mais muito tempo?

Dezembro já tem eleição para o novo presidente.

Pensa em se candidatar?

Não penso nisso agora.

Você tem algum projeto para seu futuro?

Quero seguir na gestão esportiva. Tenho a teoria acadêmica e a prática. Estou qualificado para assumir a gestão de um grande clube do país. Consegui tirar o Ypiranga do fundo do poço e, como presidente, lidei com todas as áreas da administração de um clube de futebol.

Você pensa em um dia ser o gestor de futebol do Bahia ou do Vitória?

Seria uma honra, mas não depende de mim. E também não precisa ser necessariamente gestor de futebol. Isso é pouco. É apenas uma área da gestão esportiva.

Você deseja mais? De repente, ser presidente, no caso do Bahia, time com o qual você tem maior identificação?

Presidente, não! Para isso, precisa ser político. Não tenho vocação para isso. O que eu quero é trabalhar. Penso em assumir um cargo de gestão em um grande clube brasileiro. Como disse, não necessariamente como gestor de futebol.

O que é mais difícil: ser goleiro ou presidente?

Não esqueça que eu também fui comentarista. Ou seja, passei pelas três áreas ligadas ao futebol. Todas são difíceis. A menos complicada é ser comentarista. Ali é só o que você fala. Claro que há uma responsabilidade enorme, pois sua opinião influencia as pessoas. O mais difícil é ser presidente. Todos os problemas do clube recaem nas suas costas. Já o goleiro está ali para defender a meta. Embora seja complicado por não poder falhar, é uma função específica. Ele é responsável por aquele trabalho. Já o presidente é responsável por tudo, até pela falha do goleiro, pois o goleiro foi contratado pelo diretor de futebol com o seu aval.

Você é um gaúcho radicado na Bahia e identificado com a terra. O que a Bahia tem de especial?

Corrigindo: eu sou baiano (risos)! Ganhei, em 2009, o título de cidadão soteropolitano. Título do qual me orgulho muito. Eu já gostava da Bahia. Como jogador, já tinha vindo jogar algumas vezes. Também já tinha passado duas férias aqui. Quando surgiu o convite do Bahia, foi a chance de unir o útil ao agradável. Foi uma boa oferta de trabalho para morar em um lugar que eu já gostava. Desde que cheguei, fiz de tudo para estender minha morada aqui pelo máximo de tempo possível. Hoje, estou totalmente identificado e não penso em sair nunca mais.

adblock ativo