“O time se aproximava da realidade atual”, diz Tostão

Uma seleção que tinha Pelé, Jairzinho, Tostão, Gérson, Rivellino e Clodoaldo. Quem marca? Todo mundo. A equipe tricampeã do mundo em 1970 foi revolucionária para a época, segundo o ‘centroavante’ Tostão. Adaptado na função, o craque e colunista do A TARDE conta detalhes do funcionamento daquela equipe, a exemplo de como os quatro homens da frente fechavam o meio-campo e tentavam roubar a bola para partir em velocidade ao ataque. “Tinha coisas que são feitas hoje”, diz.

Tostão fala ainda sobre como foi um “facilitador” para as grandes estrelas (Pelé e Jairzinho), como quase ficou de fora da Copa e até afirma que Romário e Ronaldo teriam jogado em seu lugar. O camisa 9 do comenta também sobre a situação política da época, a ditadura e as questões que afastaram João Saldanha do comando da Seleção Brasileira poucos meses antes da Copa. Por fim, diz que Zagallo foi um excelente técnico para aquele time.

São 50 anos do tricampeonato da Seleção. Aquele continua sendo, para você, o melhor time da história?

Eu não tenho certeza se foi o melhor time da história. Mas foi um dos melhores. Há muita discussão entre 58, 70, qual time foi melhor. Eu acho que o de 70 foi mais próximo da realidade atual. Jogava um futebol revolucionário para a época. O de 58, não. Tinha Pelé e Garrincha, e apostava muito no individual. Era um time do passado mesmo, um jogo muito mais lento. O de 70 foi mais próximo da realidade atual porque tinha coisas que são feitas hoje, como compactação, mudanças de posição, várias funções em campo. O de 70 juntava qualidade individual com qualidade coletiva. Disciplina tática, organização. Foi revolucionário para a época.

Você chegou a dizer que Romário o substituiria naquele ataque de 70. Tem algum outro jogador que você acha que poderia ocupar essa vaga?

Fui um jogador improvisado como centroavante. Eu era um meia no Cruzeiro, mais recuado. Fui mais um facilitador para todos, apesar de em alguns lances individuais eu ter sido decisivo, como nos passes no jogo contra o Uruguai, contra a Inglaterra. Os grandes centroavantes da história são superiores. E não tenha dúvidas que Ronaldo e Romário são os melhores centroavantes da história.

Como você avalia a sua atuação na Copa do Mundo como um todo? Como você descreveria a importância de Tostão para o tricampeonato da Seleção Brasileira?

Fui muito mais um jogador coletivo, que jogava para os companheiros. Diferente de como era no Cruzeiro, onde eu tava com a bola o tempo inteiro. Eu tinha consciência disso, que a Seleção precisava de um jogador com as minhas características. Zagallo convocou Dario, Roberto, e falou que eu era o reserva de Pelé. Mas o Brasil não precisava de um Dario, um Roberto. Na frente de um Jairzinho, um Pelé, que entravam toda hora na área, precisava de um facilitador. No Liverpool, Firmino é um facilitador de Mané e Salah, por exemplo. Eu acho que eu desempenhava mais ou menos a mesma função.

No jogo contra o Peru você marcou dois gols. Você considera essa a sua melhor partida na copa?

Não, de jeito nenhum. A melhor foi contra o Uruguai, porque eu dei dois passes de muita complexidade e muita precisão. Porque foi a semifinal, foram dois gols para o Brasil, e a Seleção corria muito risco de ser eliminada.

Você chegou a ficar com medo de ser cortado da Copa, pela lesão que apresentou no olho. Sentia receio de jogar com a lesão, de alguma coisa acabar batendo no seu olho e agravar a situação?

Eu tinha confiança na palavra do médico, de que eu podia jogar sem problemas. Mas tive dificuldades. Uma era curar o problema. Só foi resolvido próximo à Copa. Inclusive, Zagallo achava que eu tinha que ser reserva de Pelé, e tive que convencê-lo de que seria o titular. O olho ficou vermelho, o médico veio dos Estados Unidos. Ele disse que não tinha nada, que foi só uma intercorrência externa, e que eu estava pronto para jogar.

A Seleção sofreu sete gols, e apenas contra a Inglaterra não saiu vazada de campo. Como você avaliaria o poder de marcação daquele time?

Muito bom, primeiro porque o time voltava todo para marcar. Além de Rivellino, Gérson e Clodoaldo, que protegiam os quatro setores, eu, Pelé e Jairzinho estávamos sempre voltando. A defesa jogou protegida, Piazza foi muito bem na zaga. Além de marcar e antecipar, Piazza sabia sair jogando, tinha um bom passe. Brito também, sempre muito seguro. Carlos Alberto Torres, nem se fala. Um dos melhores laterais direitos da história. Félix tinha experiência, foi importante também. Então, a defesa era ótima.

Acha que, hoje em dia, é dada uma importância demasiada ao setor defensivo e à parte física nos times?

O futebol mudou hoje. Há vários tipos de marcação. Tem times que marcam muito atrás e recuam todos para fechar os espaços. Hoje tem meio-campistas que atacam e defendem, que jogam de intermediária a intermediária. O futebol é mais dinâmico, mais veloz, com mais jogadores fazendo mais de uma função. Eu acho que os times estão procurando atacar mais. Teve um período nas últimas décadas que ficou mais defensivo, mais chato. Mas hoje o futebol está bom.

Como os jogadores viam a questão política na época? Como lidavam com a ditadura? Havia recomendação pra não tocar no assunto?

Não, não houve nenhuma recomendação, e nem os jogadores se interessavam em conversar sobre o assunto. Todos estavam focados na Copa, em jogar. E não havia ambiente, não era um tema que estava presente. Eu tinha consciência de tudo o que acontecia no país. Meus irmãos mais velhos me davam informações. Eu era contra a ditadura, cheguei a dizer isso antes da Copa. Em uma entrevista ao Pasquim, que foi muito comentada depois, critiquei a falta de liberdade de expressão. Não havia uma cartilha, uma ordem para que não falássemos sobre o assunto.

Acha que João Saldanha saiu às vésperas da Copa por questões políticas?

Também. Acho que é uma grande dúvida. Ninguém sabe exatamente. Havia um mal estar com Saldanha pelo fato de que ele era do Partido Comunista. Quando do Saldanha foi escolhido, eu até estranhei, porque estávamos na ditadura. Mas, como Saldanha era muito popular, devem ter achado bom. Agora, o que houve foram vários fatores. Saldanha começou a ter umas atitudes que ninguém entendeu muito bem. Falou que Pelé tava com dor no olho e que não poderia jogar. Falou mal de Dario [Médici, ‘presidente’ à época, era fã de Dario]. Ele dizia que a ditadura escolhia os governantes e ele escolhia os jogadores. Ficou a impressão de que o próprio Saldanha estava incomodado com aquilo. Dizem que houve uma reunião em Brasília, que ninguém ficou sabendo, já que a imprensa era censurada, para definir isso. Acho que foi uma série de fatores. Também teve dois ou três amistosos antes de Saldanha sair em que o time não foi bem.

Algumas pessoas dizem que as decisões de Zagallo foram circunstanciais. Qual foi o maior mérito dele?

Zagallo era um estrategista, estava à frente do tempo na época. Já Saldanha era um técnico mais humanista. Zagallo gostava de detalhes. Colocou Piazza, que era volante, para jogar de zagueiro, porque ele não confiava em Joel, achava Joel muito violento. A principal mudança foi tirar Edu, que era um ponta agressivo, e colocar Rivellino. Ele gostava de voltar a marcação, fazer os atacantes voltarem até o meio de campo para fechar os espaços. Time nenhum fazia isso na época. Foi um excelente técnico, do ponto de vista da organização do time. Fazia muito trabalho tático. Por isso que era uma excelente Seleção.

Como era a relação entre os jogadores? Havia amizade? Ainda se falam até hoje?

A relação era muito boa, mas cada um foi para um canto. Eu tenho mais contato com Piazza, que vive em Minas, e os outros uma vez ou outra. São 50 anos, o tempo muda. Felizmente a maioria está viva ainda. É uma lembrança espetacular que eu tenho de um time que foi inesquecível.

Como era especialmente o comportamento de Pelé nos treinos, concentração, pré-jogo e nos jogos?

Pelé se preparou muito para essa Copa. Porque antes, no Santos, estavam o criticando. Não porque ele tava jogando mal, mas porque não jogava o mesmo futebol de quando era mais novo. Tava mais pesado, mais lento. Então, ele se preparou muito pra brilhar na Copa, fechar o ciclo na Seleção, mostrar pra todo mundo que ele era o melhor jogador de todos os tempos. Ele levava tudo a sério, foi um jogador brilhante, guerreiro, e tudo foi do jeito que ele queria.

