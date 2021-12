O perfume da vitória

Quem não tinha visto ainda o estádio por dentro, curtiu o êxtase de ter chegado à Europa sem sair da Ladeira da Fonte das Pedras.

Na africana Salvador, agora 'habemos stadium' de primeiro mundo. O tom igualzinho dos elogios reforçou esta ideia de uma Fonte Novíssima.

Os mais bagunceiros, a boa turma do gueto, pode ter achado meio chatinhas aquelas cadeiras enfileiradinhas parecendo primeira classe dos aviões confortáveis. E rolou um calorzinho, reforçado pelo mormaço: deu vontade de pedir serviço completo, ar-condicionado a 18 graus.

Mas nem as estruturas de aço e o desenho ultramoderno de nosso novo estádio, que nos faz sentir em Berlim, Paris ou Londres, superam aquela qualidade que faz toda a diferença na existência de gente em qualquer parte do mundo, no Benin ou na Nigéria: humanidade.

A chance de comemorar os gols nos braços do povo é que faz da nova Fonte o melhor estádio do mundo. Que felicidade poder ter bem pertinho o ídolo! Quando fizeram seus gols, os rubro-negros subiram a escadinha e foram levar o perfume de seu suor para oferecer aos torcedores.

Tem alegria maior? Talvez tenha parecida, mas o prazer, o auge, o clímax, a delícia de ficar juntinho com a galera na hora de botar lá dentro não tem nada que se compare. Espero que os senhores moralistas de plantão não tenham o pudor de querer proibir essa suruba perfeita.

O primeiro a curtir o aconchego foi Renato Cajá, em pênalti cometido por Neto. Foram dois pênaltis pra valer um, porque o mesmo Neto já tinha interrompido com a mão um lance de perigo criado por Escudero. Cajá bateu com uma classe! Lomba de um lado, a bola do outro.

Pintura mesmo foi o de Maxi, que esta coluna já havia destacado como o cara 'arrentino' há duas semanas. Dominou, alisou, fez o amor com ela e, ao final de tantas carícias, colocou por cima de 'Lombra', que só viajou na bola 'descaindo', como diz a poesia dos cronistas criativos.

O Leão é quem fez por merecer os tantos milhões de reais que o Bahia vai ganhar com mais este presentão do governo da Bahia e seus parceiros barões. O tricolor foi um time qualquer, nada a ver com o monumento que recebeu. Terá de melhorar para honrar o compromisso.

O Nego amou a Fonte, onde mesmo na velha, costumava fazer o Bahia de freguês. E tome-lhe pescaria! As sardinhas da rede manjada gaguejavam, tentando ver gol legal de Obina e tudo, mas o domínio do Negão foi tanto que até Michel curtiu botar todinha lá dentro até caber.

E aí, a cena mais importante do novo estádio se repetiu: o jogador nos braços do povo, a celebração coletiva de um clube que, por ser pioneiro, fundador e, principalmente, desportivo, merece mesmo ficar na história como o amante da rainha Fonte Novíssima e rubro-negra.

O aguerrido peixinho não se deu por vencido e Zé Roberto, sim, Zé Roberto, finalmente fez um gol para o Bahia depois de 50 jogos, aproveitando cruzamento de Magal. Interrompeu, por instantes, o homofóbico e incorreto grito de "ah, que é isso, a Bagay está calada!".

Foi então que o treinador Caio Júnior acertou ao colocar Marquinhos em campo. O sequinho parecendo habitante do Haiti dialogou certinho com o ex-tricolor Vander. Bola na rede! E mais rubro-negros nos braços do povo, amor incondicional que vale pernoite em motel de luxo. E o Vitória insaciável ainda se lambuzou com o quinto gol! Escudero!

Mas que a torcida do Bahia não perca a cabeça. Tomar 5x1 em seu novíssimo mando de campo estilo europeu pode ter sido uma honra, porque o Vitória deu o espetáculo que o novo estádio merecia.

Que o Vitória não imagine ter já conquistado o título por antecipação. Não foi uma, nem duas vezes, nem três, que o rubro-negro humilhou seu adversário em jogos sem valer título e no final das competições, entregou a rapadura.

O Bahia, ao demitir o treinador Jorginho, mostrou que já tomou a primeira providência urgente para virar este jogo. Emagrecer Obina, o falastrão, também pode ser uma boa ideia para ver se ele consegue se movimentar um pouquinho mais.

O Ba-Vi de ontem, embora histórico, e importante para mostrar a atual diferença entre os dois times, pode ter servido de alerta para a união dos tricolores visando a retomar as rédeas de seu próprio destino e conquistar o bicampeonato.

O lateral Neto foi o ponto mais fraco, pois além de cometer dois pênaltis, ainda fez uma falta que se o juizão quisesse, poderia ter dado cartão vermelho, no finzinho da partida, pois ele interrompeu a corrida do último homem do Vitória rumo ao gol.

Agora, é rearrumar a casa tricolor e preparar a doce vingança, quem sabe ao som daquele sucesso do passado que a galera de hoje já esqueceu, mas será sempre uma das preciosidades da música brasileira: "Enquanto houver força em meu peito, eu não quero mais nada, só vingança, vingança, vingança, aos santos clamar, você há de rolar como as pedras que rolam na estrada...".

O Bahia tem obrigação de comer o prato frio da vingança depois de tomar esse 5x1.

O amigo Arthur Carmel até deu a ideia, pelo Facebook, de mudar o nome do estádio para Arena 51, nome de uma caninha concorrente da patrocinadora oficial.

Ficaria, assim, marcado na história, esta estreia tão deliciosa para o Vitória e tão deprimente para os tricolores.

