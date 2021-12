O dia em que o Leão inaugurou...

O dia 7 de abril de 2013 entrou para a história como a data do primeiro jogo da Arena Fonte Nova, um Ba-Vi válido pela segunda fase do Campeonato Baiano.

E, como diz o placar, 5 a 1 para o Vitória, será lembrado com alegria só pelos rubro-negros.

O curioso é que o Bahia teve um bom início e fez os primeiros ataques, com Obina e Adriano Michael Jackson sendo bem acionados em meio à mal posicionada defesa do Leão.

O goleiro Deola foi o melhor em campo durante os 15 minutos iniciais. Depois, brilharam os homens de linha do Leão.

Antes de o Vitória começar a construir a incrível goleada, o que chamava a atenção no clássico era a correria dos dois times, visivelmente tensos, mas também motivados e envolvidos pelo clima de dia histórico.

O fato de ter feito 1 a 0 no fim do primeiro tempo, com Renato Cajá cobrando bem um pênalti (cometido por Neto em Mansur), fez o Vitória ir para o vestiário no intervalo com um peso a menos nas costas.

Apesar da desvantagem, o técnico Jorginho optou por não fazer alterações. E o Bahia até que retornou bem, tomando a iniciativa de buscar o empate, mas o promissor reinício tricolor parou no belíssimo gol de Maxi Biancucchi, que fez 2 a 0 para o Leão logo aos cinco minutos.

Com a vantagem no placar e bem postado em campo, o Vitória fez do jogo inaugural da Arena Fonte Nova um dia inesquecível para a sua torcida.

Letal nos contragolpes, o time de Caio Jr. fez 3 a 0 com Michel e não se abalou com o gol de Zé Roberto - que poderia ser o de uma improvável reação do Bahia, mas não passou apenas de um insosso gol de honra.

Lembranças leoninas

Escudero e Vander sentenciaram a antológica goleada e, de quebra, a queda do técnico Jorginho, que não resistiu ao humilhante placar.

Daqui a cem anos, quando alguém consultar a história do Ba-Vi de 7 de abril de 2013, verá que Renato Cajá marcou o primeiro gol do novo estádio.

Verá também que Maxi Biancucchi fez um gol digno do famoso primo Lionel Messi.

E que a torcida do Vitória teve mais três motivos para sair do estádio festejando...

