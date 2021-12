Número 1 do mundo, Simona Halep sofre hérnia de disco

Após abandonar o Aberto da China com lesão, a número 1 do circuito mundial de tênis feminino, a romena Simona Halep, anunciou nesta terça-feira, 2, que sofre de hérnia de disco.

"Me submeti a uma ressonância magnética e descobri que sofro de hérnia de disco", escreveu a romena de 27 anos em sua página no Facebook. "Vou consultar médicos nos próximos dias e os atualizarei", acrescentou a melhor tenista do ranking WTA.

Obrigada a deixa o torneio chinês na primeira rodada, depois de apenas 30 minutos em quadra, Halep explicou que sentiu dores nas costas após o aquecimento.

A romena já tinha se lesionado nas costas no final de setembro, antes do torneio de Wuhan. Halep acabou eliminada na primeira fase desta competição.

Halep acumula problemas físicos neste final de temporada, sendo eliminada na primeira fase do US Open. A tenista também perdeu o torneio de New Haven por conta de lesão no tendão de Aquiles.

