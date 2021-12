Nuggets massacra Warriors e iguala recorde de cestas de três pontos

O Denver Nuggets utilizou uma das grandes armas do Golden State Warriors para massacrá-lo na rodada de segunda-feira da NBA. Com incríveis 24 arremessos de três pontos convertidos, o time do Colorado surpreendeu ao derrotar com facilidade o Warriors por 132 a 110, em casa.

Assim, o Nuggets igualou o recorde de cestas de três, alcançado pelo Houston Rockets contra o New Orleans Pelicans em dezembro de 2016. E a equipe de Denver ainda falhou em dois arremessos no último minuto, além de Jamal Murray ter errado outro no estouro do cronômetro, fechando o jogo com 24 acertos em 40 tentativas.

Esse desempenho contrastou com o aproveitamento ruim do Warriors, com apenas oito arremessos de três convertidos em 24 tentativas, sendo que Stephen Curry decepcionou, com um acerto de 11, fechando o jogo com apenas 11 pontos. Kevin Durant liderou o Warriors com 25 pontos e Patrick McCaw somou 19.

Quem brilhou mesmo na noite de segunda foi Nikola Jokic, que conseguiu o seu segundo "triple-double" na NBA ao registrar sua melhor marca pessoal de rebotes - 21 -, e assistências - 12, além de ter anotado 17 pontos.

O novato espanhol Juancho Hernangómez também se destacou ao marcar 27 pontos, tendo acertado seis arremessos de três. Will Barton fez 24 pontos, um a mais do que Jameer Nelson pelo Nuggets, oitavo colocado da Conferência Oeste e, portanto, potencial adversário do líder Warriors na primeira rodada dos playoffs.

SPURS ATINGE RECORDE - Se o melhor time do Oeste decepcionou na noite de segunda, o vice-líder fez história ao garantir a 20ª temporada consecutiva com mais vitórias do que derrotas, pois chegou aos 42 triunfos após bater o Indiana Pacers por 110 a 106, fora de casa. Com isso, o Spurs superou o recorde do Utah Jazz, que teve 19 temporadas consecutivas, entre 1985 e 2004, com saldo positivo.

Os visitantes tiveram problemas no princípio do jogo, cederam a vantagem no último quarto quando parecia que iriam escapar e depois precisaram acelerar o ritmo com uma sequência de 13 a 4 quando o Pacers liderava o placar por 97 a 94.

Kahwi Leonard acertou 13 de 23 arremessos de quadra, incluindo duas cestas de três, e terminou o jogo com 32 pontos, seis rebotes e quatro roubadas de bola, incluindo a equipe que decidiu a partida. Foi o quinto jogo seguido de Leonard com ao menos 30 pontos. Já LaMarcus Aldridge marcou 19 pontos pelo Spurs.

Paul George anotou 27 pontos Myles Turner registrou 22 pelo Pacers, que perdeu a quarta partida seguida, sendo a terceira como mandante. O time ocupa a sexta posição na Conferência Leste.

OUTROS JOGOS - Em quarto lugar no Oeste, o Los Angeles Clippers limitou o Utah Jazz a um aproveitamento de apenas 32,2% nos arremessos de quadra e o superou por 88 a 72, fora de casa, com 26 pontos, dez rebotes e seis assistências de Blake Griffin. DeAndre Jordan terminou o jogo com 13 rebotes e dez pontos, enquanto Austin Rivers marcou 12. Derrick Favors marcou 13 pontos pelo Jazz, enquanto o brasileiro Raulzinho marcou dois pontos nos cinco minutos em que permaneceu em quadra pelo quinto colocado do Oeste.

Segundo melhor time da Conferência Leste, o Boston Celtics se impôs, mesmo fora de casa, diante do Dallas Mavericks ao superá-lo por 111 a 98. Isaiah Thomas registrou 29 pontos e oito assistências, enquanto Marcus Smart somou 19 pontos. Assim, conquistou a décima vitória nos últimos 11 jogos. O novato Yogi Ferrell anotou 20 pontos pelo Mavericks, somente o 11º colocado do Oeste.

Em noite apagada de Russell Westbrook, que fechou as partida com 17 pontos, quatro assistências e quatro rebotes, o Washington Wizards se aproveitou para superar o Oklahoma City por 120 a 98, em casa. Com seis cestas de três, Bradley Beal anotou 22 pontos pelo Wizards, enquanto John Wall fechou o jogo com 15 pontos e 14 assistências no triunfo do terceiro melhor time da Conferência Leste, sobre o sétimo colocado do Oeste.

Com seis pontos de Anthony Davis nos 2min14 finais - o astro fechou o duelo com 24 -, o New Orleans Pelicans superou o Phoenix Suns por 110 a 108, fora de casa. Eric Bledsoe foi o cestinha da partida com 37 pontos pelo Suns, enquanto o brasileiro Leandrinho acumulou dois pontos, um rebote e uma assistência em 11 minutos.

Confira os resultados da rodada de segunda-feira da NBA:

Charlotte Hornets 99 X 105 Philadelphia 76ers

Indiana Pacers 106 X 110 San Antonio Spurs

Brooklyn Nets 103 X 112 Memphis Grizzlies

Miami Heat 107 X 116 Orlando Magic

Washington Wizards 120 X 98 Oklahoma City Thunder

Milwaukee Bucks 102 X 89 Detroit Pistons

Dallas Mavericks 98 x 111 Boston Celtics

Denver Nuggets 132 X 110 Golden State Warriors

Utah Jazz 72 X 88 Los Angeles Clippers

Phoenix Suns 108 X 110 New Orleans Pelicans

Portland Trail Blazers 104 X 109 Atlanta Hawks

Confira os jogos da rodada de terça-feira da NBA:

Chicago Bulls x Toronto Raptors

Minnesota Timberwolves x Cleveland Cavaliers

Los Angeles Lakers x Sacramento Kings

