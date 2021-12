Novos artilheiros da dupla Ba-Vi roubam a cena no Brasileirão

Um tem sido infalível; se joga como titular, faz gol. O outro pode ter inaugurado um caminho de sucesso após três partidas sem brilho. Por linhas diferentes, Rodrigão e Santiago Tréllez começam a escrever histórias que dão esperança aos torcedores de Bahia e Vitória. Em pouco tempo na cidade, os dois atacantes já mostraram que sabem como empurrar a bola para a rede.

Nesta última quarta-feira, viveram noite de ‘brocação’. Rodrigão não pôde comemorar um triunfo tricolor, mas marcou o gol que definiu o empate com a Chapecoense, fora de casa. Já Tréllez anotou seus dois primeiros tentos pelo Leão numa vitória que dá fortes indícios de recuperação do time: 3 a 1 sobre a Ponte Preta depois de cinco jogos em jejum de triunfos e quase dois meses sem ganhar como mandante.

Aumentativo

Com a grave lesão de Hernane – que já não vinha bem – a torcida tricolor expressava seu desejo de ver a contratação de um novo centroavante num único nome: Fernandão.

Herói da permanência na Série A em 2013, o jogador anda valorizado graças a boas temporadas na Turquia. O presidente Marcelo Sant’Ana chegou até a fazer ’campanha’ de associação com o nome do matador. “Em uma situação hipotética de contratar Fernandão, teríamos que dobrar o número de sócios”, disse, pouco antes do início do Brasileiro.

Nada feito. Sem o gigante de 1,92 cm, o clube apostou no uso do aumentativo em outro goleador. E vem dando certo, tanto que Rodrigão já igualou um feito do antigo artilheiro. Fernandão foi o último jogador do Bahia a anotar quatro tentos em três partidas consecutivas pela elite nacional – no Brasileirão de 2013, marcou no 2 a 1 sobre o Inter, fez dois no 2 a 1 para cima do Botafogo e voltou a balançar a rede no 1 a 1 com o Vasco.

Rodrigão, nas suas três únicas partidas como titular do Bahia, anotou um par de tentos no 3 a 0 sobre a Ponte Preta e também deixou a marca na derrota por 3 a 1 para o Sport e no 1 a 1 com a Chape.

Antes, na estreia, havia entrado no segundo tempo e passado em branco em outro empate por 1 a 1, com o Fluminense. O último atleta tricolor a marcar quatro vezes em suas quatro primeiras partidas oficiais pelo clube foi Hernane, que conseguiu o feito em 2016.

Sobre a fase vivida agora, após mais de um ano sem destaque no Santos, Rodrigão valoriza sua persistência: “Tem que ter paciência. Sempre trabalhei firme e forte, e Deus sabe a hora. Ele está me abençoando e espero que continue assim até o fim do ano”.

Adeus, pressão!

Enquanto Rodrigão mostra uma regularidade que já impressiona, o colombiano Tréllez representa o despertar rubro-negro na competição, com expectativa renovada de se salvar do rebaixamento.

Ele comemora o fato de ter tirado um peso dos ombros ao fazer seus primeiros gols apenas no quarto jogo pelo Vitória. “Na partida contra o Grêmio tive oportunidade; contra a Chapecoense e no Mineirão [diante do Cruzeiro] também. A gente começa a ter um pouco de pressão. Mas o gol cedo [na quarta] me ajudou a ter confiança e tranquilidade para ajudar o time”, afirma ele, que espera seguir a linha de outro colombiano com boa passagem pelo Leão: “Falei com Aristizábal quando vim para cá. Ele disse que era um grande time. Quero fazer história aqui”.

*Colaborou Fred do chame-chame

