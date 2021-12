A prisão do campeão do UFC, Jon Jones, da semana passsada, quando ele se envolveu em uma infração de trânsito ao dirigir alcoolizado, voltou a ser assunto após imagens obtidas pelo site 'MMA Fighting' revelarem que o primeiro policial a conversar com Jones em seu carro foi oficial Jason Brown, com quem o lutador discutiu e chamou de mentiroso durante uma abordagem ao seu veículo em 2016.

A câmera de Brown mostra que, ao perceber que o motorista era Jones, o policial opta por se afastar e chamar por reforço, além de manter sua câmera sempre ligada. "Já tive problemas judiciais com ele uma vez", explicou ao colega policial que chegou em seguida.

Na ocasião, após realizarem testes de sobriedade e decidirem levar o lutador para a delegacia, os policiais vasculharam o carro de Jones e encontraram vestígios de maconha, e uma arma, que estava escondida embaixo do assento do motorista.

O lutador foi liberado mediante o pagamento de fiança, mas deverá comparecer para a sua primeira audiência com o juiz do caso em 9 de abril.

Novo vídeo da prisão de Jon Jones revela primeira abordagem ao veículo

