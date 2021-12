Novo tumulto em Feira pode dar ao Bahia mais uma punição

O Bahia caiu de novo no mesmo problema. Neste domingo, 14, o clube cumpriu a segunda das duas partidas de punição que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) lhe impôs por incidentes no estádio Joia da Princesa na partida contra o Santos, pela oitava rodada.

A primeira partida de punição teria de ser em seu mando de campo, a Fonte Nova, com portões fechados. Ela foi cumprida há oito dias, contra o Coritiba. A segunda podia ter portões abertos, mas desde que a um mínimo de 100 km de Salvador. O Tricolor escolheu novamente o estádio de Feira de Santana. Resultado: nova confusão e temor por mais uma punição.

No primeiro tempo, torcedores do Bahia entraram em conflito com adversários. Dezenas de tricolores saltaram o alambrado e invadiram os espaço dos visitantes. Na sequência, tentaram agredir rivais e roubar uma faixa das organizadas catarinenses.

Quando a polícia interveio, a correria dos torcedores que invadiram o lado rival foi generalizada. Alguns, na tentativa de fugir da detenção, pularam para o gramado. A Polícia Militar conseguiu conter o tumulto, que durou cerca de três minutos. No total, oito torcedores foram detidos.

O STJD deve analisar as imagens e a súmula do árbitro. Depois, pode oferecer nova denúncia contra o Bahia. Como é reincidente, o clube pode pegar pena ainda maior.

Alguns fatos, porém, devem pesar a favor. Um é que o tumulto foi rapidamente contido. Outro é que foram vendidos 10 mil ingressos, bem menos do que a capacidade do estádio, 16 mil pessoas. A primeira punição ao Bahia se deu também pela superlotação do Joia. Por fim, o contingente ontem era de 270 policiais. Quantidade considerada suficiente. Fora que o Bahia contratou seguranças particulares para ajudar na organização do jogo.

