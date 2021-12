Novo titular, Pato ganha a vaga de Pabon no São Paulo

No primeiro esboço de time após a eliminação no Campeonato Paulista, Muricy Ramalho testou o São Paulo nesta terça-feira com Alexandre Pato na vaga de Pabon. O colombiano acabou levando a pior na disputa com Paulo Henrique Ganso e deve ir para o banco no duelo contra o CSA pela Copa do Brasil, no dia 9, no Morumbi.

No jogo de ida, Muricy sacou o meia e escalou Pato com mais liberdade para chegar na área e procurar a tabela com os homens de frente. Desde a queda para o Penapolense no Campeonato Paulista, no entanto, o treinador vem falando que tinha a ideia de "juntar os melhores" e encontrar uma forma de fazer Pato, Ganso, Osvaldo e Luis Fabiano se entenderem na frente.

No desenho tático, o meio-campo se alternou entre o chamado losango, com Souza protegendo a zaga e Maicon mais à frente, e uma linha de quatro no setor. Nos dois casos, Ganso ficou aberto pela direita e Osvaldo na esquerda. Luis Fabiano dá o primeiro combate no ataque e Pato vem a seguir. Souza, recuperado de lesão no joelho, ocupa a vaga de Wellington; o restante do time é o mesmo que caiu nas quartas de final do Paulistão.

Muricy comandou nesta manhã um treino de marcação e saída de bola em velocidade em campo reduzido. O treinador quer usar o longo período de inatividade - o time tricolor pode fazer apenas dois jogos oficiais até o dia 20 - para acertar a equipe e encaixar Pato, que vem arrancando elogios pelo desempenho nos treinos. Ele não podia jogar no Estadual por ter estourado o limite de partidas com a camisa do Corinthians.

adblock ativo