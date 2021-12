Novo ranking da CBF põe Vitória à frente do Bahia

As alterações propostas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nos critérios do ranking nacional dos clubes gerará efeitos diretos na hierarquia do futebol baiano.

Por meio da Resolução da Presidência (RDA 11/2012), a entidade substitui os conceitos históricos avaliativos (a partir do Brasileiro de 1959) pelo desempenho dos clubes nos últimos cinco anos.

Com isso, o Vitória ultrapassará o Bahia na nova configuração. Deixa a 20º colocação para ocupar a 15ª, com 10 mil pontos - passa a ser também o clube nordestino mais bem classificado no novo ranking. O Bahia, anteriormente no 14º lugar, cai três casas, acumulando 9217 pontos.

O ranking oficial só será divulgado em 10 de dezembro, após a definição da Série C (que atrasou o início por conta das medidas judiciais impetradas antes de seu início).

Contudo, baseado na nova distribuição de pontos já disponibilizada pela CBF, A TARDE montou uma simulação do futuro ranking (confira abaixo). As principais mudanças estão justamente na ponta da tabela. O Fluminense, que antes era o 12º colocado, aparece na ponta, desbancando o antigo líder Palmeiras, agora em sétimo.

O exemplo do Tricolor carioca ajuda a entender os novos critérios de pontuação atribuídos pela CBF. Campeão da Série A em 2012 e 2010, o Flu soma 800 pontos por cada conquista.

Para o ano corrente, multiplica sua pontuação pelo peso 5. Em relação a 2010, o peso é 3 (na equação de pesos o ano corrente vale 5, o imediatamente anterior 4, o seguinte 3 e assim sucessivamente, até o quinto, que vale 1).

Outra novidade é o sistema de bônus de 400 pontos para todos os clubes que conseguirem vaga na Taça - já a Copa do Brasil dará 600 pontos ao campeão.

Explicações - "É um método cartesiano, que prioriza acima de tudo o desempenho dos clubes. Não estamos com isso desrespeitando a história e conquista de cada agremiação. Mas a função do ranking é medir como cada clube tem se desenvolvido nas últimas temporadas. É isso que o torcedor que saber. No momento, o torcedor está mais preocupado com o fato do Bahia escapar da zona de rebaixamento do que com os títulos brasileiros conquistados, por exemplo", pontua Virgílio Elísio, diretor de competições da CBF.

Elísio conta que há aproximadamente dois anos o ranking vem sendo estudado, e que o planejamento inicial era analisar o desempenho em apenas uma temporada.

"Vimos que seria um modelo muito inconstante. Então surgiu a ideia de escolher cinco anos e utilizar o sistema de pesos, como forma de dar prioridade ao ano corrente", explicou ele.

A modificação na pontuação dos clubes vai incidir diretamente no ranking das federações. Neste caso, o critério segue o mesmo. A soma de pontos dos filiados estabelece a quantidade de pontos de cada federação.No modelo antigo, a Federação Baiana de Futebol (FBF) ocupava a sétima colocação, com 3.482 pontos.

Na nova escala de pontos, passará para 20.603 pontos (somando a colocação de Vitória, Bahia, Bahia de Feira, Fluminense, Feirense e Vitória da Conquista). Apesar do ganho de pontos, o risco de cair para a oitava colocação existe. Neste cenário, seria ultrapassada pela Federação Goiana de Futebol (FGF).

"Vamos aguardar a divulgação oficial da CBF para falar sobre o novo ranking. Existe a possibilidade de sermos ultrapassados pela Federação Goiana, mas, de qualquer forma, não imagino uma queda maior do que esta. Seria uma surpresa para a FBF sair desta faixa do ranking", afirmou Ednaldo Rodrigues, presidente da Federação Baiana.

Novo ranking da CBF

1º Fluminense - 16208 pontos

2º Corinthians - 15544

3º Vasco - 14950

4º São Paulo - 14786

5º Internacional - 14520

6º Grêmio - 14460

7º Flamengo - 14312

8º Palmeiras - 14256

9º Santos - 13696

10º Cruzeiro - 12936

15º Vitória - 10000

17º Bahia - 9217

