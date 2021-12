Novo presidente do Santos promete trabalhar para reatar relação com Neymar

A eleição de José Carlos Peres para a presidência do Santos pode representar um passo para a reaproximação entre o clube e o atacante Neymar. A relação da equipe e seus torcedores com o hoje jogador do Paris Saint-Germain acabou ficando estremecida por causa da sua polêmica transferência ao Barcelona e suas repercussões na Justiça.

O Santos considerou que foi ludibriado por Neymar e seu pai com a revelação de que o valor final da transação, concluída em 2013, girou em torno dos 90 milhões de euros, embora o clube tenha recebido apenas 17,1 milhões de euros.

Por causa disso, o Santos levou a sua insatisfação para a Justiça, requerendo uma participação maior no valor final da negociação, assim como a DIS, e também para a Fifa, também defendendo que o jogador teria sido aliciado pela direção do Barcelona para trocar de clube.

O imbróglio jurídico estremeceu a relação entre o Santos e Neymar, situação que ficou exposta por declarações do pai do jogador e também do próprio atacante, que, inclusive, aproveitou a disputa de uma partida da seleção brasileira no Allianz Parque para declarar seu carinho pelo Palmeiras, o clube para o qual torcia na sua infância.

Peres prometeu trabalhar para recuperar a identificação entre Neymar e Santos. E embora tenha adotado cuidado ao comentar as ações judiciais contra o jogador, avaliou que houve erro na estratégia adotada pelo clube. "Entendemos que houve um problema de quando se moveu o processo, que nunca deve se mover contra o ídolo, mas contra o clube que contratou o ídolo. Mas tenho que entender onde estamos pisando", disse.

Além de buscar uma reaproximação de Neymar, o novo presidente do Santos prometeu valorizar os ídolos históricos do clube. "Todos os ídolos do Santos serão bem tratados, essa relação não pode ser quebrada. O que aconteceu, aconteceu, mas o ídolo continua. Teremos as portas abertas para todos eles, sem exceção. Eles tem que sentir que o Santos é a casa deles e não dizer que vai jogar em outro time, a identificação dele é aqui", afirmou.

As declarações de Peres reforçam a possibilidade de o Santos buscar se reforçar com ídolos recentes do clube. São os casos de Robinho, que está em fim de contrato com o Atlético Mineiro e rejeitou a proposta apresentada para renová-la, e também de Gabriel, que não teve sucesso desde que trocou o Santos pela Europa - foi adquirido pela Inter de Milão e está emprestado ao Benfica.

O presidente do Santos para o triênio de 2018 a 2020 evitou, porém, comentar a possibilidade de contratá-los, explicando que em um primeiro momento precisará saber como estavam as negociações de reforços da gestão de Modesto Roma Júnior. "Quero entender com a diretoria o leque de opções que temos e juntar com a nossa para optar pela melhor opção", comentou.

