Novo parceiro promete beneficiar dupla Ba-Vi

Nova patrocinadora da dupla Ba-Vi, a Credcesta apresentou os detalhes do acordo firmado com os dois clubes durante um evento realizado nesta sexta-feira, 13, em um restaurante de Salvador. A administradora da antiga Cesta do Povo firmou contrato com os clubes baianos até dezembro de 2020 e ficará estampada no espaço do ombro dos uniformes profissionais, da divisão de base e do time feminino, além dos ônibus oficiais das agremiações.

“Vamos trabalhar diversas ações que vão agradar aos torcedores e também aos clientes da Credcesta”, prometeu o diretor executivo da Credcesta, Marcelo Marques, durante a apresentação.

Presente no evento, o vice-presidente do Vitória, Luiz Henrique, também enalteceu a parceria. “Ganha o Vitória com as receitas e divulgação da marca, ganha o Credcesta com a publicidade e agora indo pra Arena fica mais visível. Ganha também o torcedor com os serviços do Credcesta que vêm agregar”, disse o dirigente.

Bahia e Vitória já estreiam o patrocínio neste fim de semana. Neste sábado, 13, o Leão recebe o Guarani, às 16h30, na Arena Fonte Nova, enquanto neste domingo, 14, no mesmo estádio, o Tricolor duela com o Fortaleza, às 16h.

Durante a apresentação do novo patrocinador, o presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, divulgou alguns detalhes da parceria. Dentre eles, está a comercialização das camisas populares do clube nas lojas credenciadas à Credcesta e também benefícios aos servidores públicos.

“Nas lojas da Cesta do Povo, vamos vender a camisa do Bahia a preço popular, por R$ 99. Também vamos fazer uma parceria forte para beneficiar os servidores públicos, que terão uma maior facilidade para se associar ao clube, pois vamos fazer programas de sócios voltados para eles”, assegurou o mandatário tricolor.

