Novo livro sobre Pelé tem exemplares a R$ 5,5 mil

Pelé apresentou nesta quarta-feira, em São Paulo, seu mais novo livro, chamado "1283", em alusão ao número de gols que o Rei do Futebol marcou na carreira. A edição limitada a 1283 exemplares numerados promete não ter reimpressões e custa no mínimo R$ 3.600. Duzentos destes exemplares, trazem a fotografia clássica de Luis Paulo Machado e, por isso, saem por salgados R$ 5.500.

A imagem, em que Machado registrou o suor em formato de coração na altura do peito da camisa de Pelé na sua despedida pela seleção brasileira, no Maracanã, faz parte de um calhamaço de 15kg. Por conta do tamanho do livro e do peso, o craque teve até dificuldades em manusear um exemplar.

"Me emociono com esse registro. É um legado que deixo para o Brasil", disse o ex-jogador, que aproveitou o evento no Museu da Imagem e do Som (MIS), em São Paulo, para contar histórias, entre elas uma que ele diz que realmente aconteceu durante a Copa do Mundo de 1966 e pouca gente sabe.

"Eu estava na concentração e aí me ligou o empresário dos Beatles, falando que eles queriam fazer um show para a gente. Mas a comissão técnica vetou. Tempos depois encontrei com o John Lennon e conversamos sobre isso. Na época um dirigente falou: 'não vou deixar esses cabeludos entrarem aqui na concentração'", contou Pelé.

O seu mais novo livro foi lançado oficialmente nesta quarta no Brasil, mas boa parte dos exemplares serão enviados para o exterior. Eventos para o lançamento do livro estão marcados para Londres, Nova York e Dubai. Dos 200 exemplares especiais, por exemplo, só 50 serão comercializados no País.

"Esse livro dá um sentido de obra de arte à publicação. Metade da quantidade total será disponibilizada no mercado brasileiro, mas já temos mais de 400 unidades vendidas para quem fez pré-reserva ou parceiros", explicou Pedro Siropsky, da Editora Tariba, que editou o livro. O executivo contou que o livro foi impresso na Itália por não haver uma gráfica capaz de fazer isso no Brasil e tem acabamento artesanal.

O material tem 500 páginas, com 1283 textos sobre o Rei do Futebol, além de 500 imagens de partidas e dos momentos mais importantes de sua trajetória. As edições contêm uma lâmina autografada de próprio punho por Pelé.

adblock ativo