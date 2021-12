Novo jogador do Vitória diz não ter preferência por posição

Luiz Gustavo foi apresentado oficialmente como novo contratado do Vitória na última quarta-feira, 25, na Toca do Leão. O jogador de 19 anos veio emprestado do Palmeiras e já conhecido do técnico Ney Franco, quem trabalhou quando o treinador estava no comando da base da Seleção Brasileira.

O jovem agradeceu a confiança depositada pelo comandante rubro-negro. "Fico contente de ter sido lembrado. Já trabalhei junto com o Ney na Selelçao. Estou preparado para jogar. Vim para somar. Sei que o time tem jogadores de grande nível na posição, mas, devagarinho, vou buscar o meu espaço".

Apesar de ser zagueiro de origem, Luiz Gustavo também pode atuar como volante e até como lateral. Para o jovem atleta, neste momento, o importante é estar em campo, independente de qual seja a posição.

"Não tenho preferencia. O que quero é estar jogando e ajudando o grupo, é o que importa pra mim. Meu forte é mais a marcação, então, no meio não saio muito para o jogo, sou mais um primeiro volante".

