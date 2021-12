Novo Cruzeiro é fita azul na Regata João das Botas

Tradicional que é, a Regata João das Botas, que teve no domingo, 25, sua 43ª edição, no Porto da Barra, foi recebida com festa e intimidade pelos soteropolitanos que costumam passar o domingo na praia.

Os saveiros que enfeitavam o mar não intimidaram banhistas, que continuaram mergulhando - em torno das embarcações. Cada uma das 12 largadas foi acompanhada por salvas de palmas e gritos da 'plateia'.

Segundo a Marinha, que é a organizadora da prova, 93 embarcações foram inscritos. No entanto, apenas 82 participaram. De acordo com o comandante J. Antônio, responsável técnico pela regata, isso aconteceu por causa do alto valor da manutenção dos barcos.

"A cada ano, o número de saveiros que competem na prova vai diminuindo. A manutenção dos barcos é muito cara. Quatro embarcações, por exemplo, se inscreveram para a prova e não puderam vir porque não tinham como arcar com a pintura. Não é qualquer tipo de tinta que serve para os barcos porque a madeira é específica", explicou.

Para o comandante, manter a regata no calendário esportivo da Bahia é uma forma de honrar a tradição náutica do estado. "A primeira regata que acompanhei, há mais ou menos 10 anos, contava com 180 embarcações. Hoje não chegamos a 100. Falta incentivo para ajudar os saveiristas a manter seus barcos, e faltam mais provas para estimular a prática entre os mais jovens", disse, lembrando que os competidores se mantêm os mesmos com o passar dos anos.

A premiação, segundo ele, também é importante. "A João das Botas é a única competição que dá remuneração. E, sem o apoio da Braskem, tenho certeza que a regata não continuaria", afirmou.

O primeiro colocado embolsa R$ 700; o segundo, R$ 500; e o terceiro, R$ 200.

Fora do âmbito da competição, a Associação Viva Saveiro, que conta com o site www.vivasaveiro.org, ajuda a levantar recursos via patrocínio para fazer a manutenção dos saveiros de competições. Esse modelo de ajuda permite aos doadores 'adotar' uma embarcação e restaurá-la.

Histórico

A história de João das Botas, que empresta o nome ao torneio, também foi lembrada pela organização do evento. Para o capitão de fragata Edson Cordeiro Lima, esse é um momento para relembrar a independência da Bahia.

"Essa prova é importante porque mantém aceso o caráter histórico e cultural das embarcações. Os saveiros estão ligados à independência da Bahia, liderada por João Francisco de Oliveira, o João das Botas. Este é um momento para prestar homenagem a esse herói", opinou.

Para ter certeza de que não haveria acidentes, a Marinha destinou 100 homens e mulheres para a segurança em terra e no mar, além da manutenção das embarcações. Voluntários limparam a areia para a competição.

