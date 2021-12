Novo boletim confirma 'boa evolução clínica' de Pelé

O Hospital Albert Einstein divulgou, no final da tarde deste domingo, 30, um novo boletim médico no qual voltou a confirmar que Pelé segue melhorando em seu processo de recuperação de uma infecção renal. Internado desde a última segunda-feira em São Paulo, o Rei do Futebol vem reagindo bem ao tratamento a qual está sendo submetido, mas segue na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

"O paciente Edson Arantes do Nascimento (Pelé) mantém boa evolução clínica e permanece sob cuidados na unidade de terapia intensiva. Continua lúcido e estável do ponto de vista hemodinâmico e respiratório", informou o curto boletim médico divulgado pelo Albert Einstein nesta tarde.

Dentro deste seu processo de evolução, Pelé teve suspensa neste domingo a hemodiálise que vinha fazendo. A hemodiálise consiste na utilização de um aparelho para filtrar o sangue do paciente e vem sendo chamada pelo hospital de "tratamento de suporte renal".

Também no sábado, mas pela manhã, o hospital já havia informado que o astro seguia em "bola evolução" e também que os exames de sangue e urina aos quais ele fora submetido apontaram resultados positivos para a melhora da sua saúde.

Antes de iniciar sua evolução gradativa na sexta-feira, um boletim chegou a confirmar, na quinta, que o ex-jogador de 74 anos de idade enfrentava um quadro de "instabilidade clínica". O rim do ex-jogador, que teve de tomar remédios mais fortes para tentar combater a bactéria que causou a infecção, começou a falhar devido ao sangue infectado. Ele também precisou tomar medicamentos para controlar a pressão arterial.

A infecção, no caso, foi identificada em um exame de rotina a qual Pelé foi submetido dias após a retirada de pedras no rim. Na noite da última segunda-feira, ele foi internado sem previsão de alta e passou a ser medicado com antibióticos. Onze dias antes, Pelé havia retirado cálculos renais.

