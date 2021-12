Novembro Azul é tema do GP Bahia de Stock Car

O atual campeão da Stock Car, Ricardo Maurício, e seu companheiro de equipe, Max Wilson, campeão em 2010, chegam para a etapa de Salvador da temporada 2014, marcada para o próximo sábado, 14, com um misto de competitividade e consciência nobre.

No quesito competição, a dupla luta para melhorar sua posição final no campeonato e, com um pouco de sorte, ainda tentar o troféu. Faltando duas corridas para o fim da temporada, Maurício, que também foi campeão em 2008, é o 9º colocado com 130,5 pontos. Wilson, o 7º com 137. O líder Rubens Barrichello tem 170. Em caso de vencer as últimas duas provas, um piloto fatura 72 pontos.

Já no quesito nobreza, a Eurofarma-RC, equipe da dupla, vem, neste mês, disseminando a campanha Novembro Azul, o evento mundial de conscientização para o diagnóstico precoce do câncer de próstata.

O bigode, símbolo da campanha, estará estampado no capô e nas laterais dos carros de Ricardo Maurício e Max Wilson. No dia da prova, 15 de novembro, haverá também a distribuição de bonés alusivos à campanha e um folheto com informações sobre a doença.

A primeira cidade a receber a campanha foi Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre, palco da 10ª e antepenúltima etapa da Stock Car. Agora é a vez de Salvador. O dia 15 de novembro é também a data em que o mundo inicia a mobilização pelo tema. Na corrida, toda a equipe de mecânicos e pilotos usarão uma camiseta criada para o movimento.

"Esse é um esporte onde o maior público é masculino, por isso entendemos que é uma grande oportunidade de tratarmos de um assunto tão sério", diz Wilson. "Mesmo as mulheres têm papel fundamental na campanha porque são elas que acabam contribuindo para que seus maridos ou namorados façam o exame preventivo", completa Maurício.

