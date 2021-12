Nove títulos e duas finais justificam a enorme demanda

Brasil e Itália são as duas seleções que mais venceram Copas do Mundo em toda a história da competição. Enquanto a Seleção canarinho ostenta cinco estrelas cravejadas acima do brasão da CBF, a Squadra Azzurra soma quatro campeonatos mundiais, o último deles conquistado em 2006.

"Era o jogo que mais interessava a todos nesta primeira fase. Quando vimos que deu aquele problema na hora de pegar o papelzinho entre Jerome Valcke (secretário geral da Fifa) e o Alex Atala (cozinheiro), sabíamos que Salvador estava abençoada pelos orixás", brinca Marcos Ferreira, relações públicas da Arena Fonte Nova.

No histórico do confronto, as duas seleções mediram forças 14 vezes com os times profissionais, com ligeira vantagem para o Brasil. São sete vitórias verde-amarelas contra cinco dos italianos. Também ocorreram dois empates.

Os canarinhos marcaram 24 gols e sofreram 19. O primeiro confronto ocorreu em 16 de junho de 1938, na Copa do Mundo da França, com vitória da Azzurra por 2 a 1.

Há, pelo menos, três partidas emblemáticas entre as duas seleções. Duas em finais de Copa. Em 1970, no México, o time de Pelé, Rivelino, Tostão e Jairzinho aplicou 4 a 1 nos italianos, ficando com a posse definitiva da Taça Jules Rimet.

Em 1994, nos EUA, novamente deu Brasil. Na disputa de pênaltis, os brasileiros viram Roberto Baggio isolar sua cobrança e sacramentar o tetra do time comandando por Romário. Neste ínterim, porém, a brilhante seleção brasileira de 1982 (de Zico, Socrátes e Falcão) caiu diante de um inspiradíssimo Paolo Rossi.

