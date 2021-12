Novatos são destaque no 1º dia do Super Praia em Salvador

A Praia de Armação recebeu nesta quarta-feira, 9, o primeiro dia do Super Praia B, etapa baiana do Circuito Nacional Banco do Brasil 2013/2014, e três jovens atletas se destacaram. Guto, Allison e Carol Horta, candidatos ao prêmio de revelação do torneio, venceram os dois jogos e estão a um passo da semifinais.

Allison e Guto, que ocupam a 15ª posição do ranking nacional, bateram Bernart e Ferramenta por 2 sets a 0 (21/15 e 21/14) e na sequência venceram Fábio Luiz e Daniel Souza por 2 sets a 1 (21/19, 21/23 e 15/7).

Ainda no masculino, Thiago/Álvaro Filho também conquistaram duas vitórias e podem avançar às semifinais mesmo com derrota. Bernart/Ferramenta perderam também para Harley/Renatão e estão eliminados da competição.

Nos duelos femininos, Neide e Carol Horta (que disputa o título de revelação com Duda e Fernanda Berti) venceram os dois jogos do dia. Elas derrotaram Pauline/Bruna por 2 sets a 0 (21/18 e 21/16) e Izabel/Camila por 2 sets a 1 (16/21, 21/16 e 15/11). Rachel/Érica Freitas também conquistaram dois triunfos.

Os jogos da fase de grupos e, na sequência, os duelos das semifinais, continuam nesta quinta, 10, a partir das 10h. A decisão será na sexta, 11, quando serão conhecidos também serão conhecidos os vencedores da votação dos melhores da temporada.

O Super Praia B se encerra na sexta, mesmo dia que terão os primeiros jogos do Super Praia A. O primeiro reúne os atletas que ocupam da nona até a 16ª posição no ranking nacional, enquanto o segundo terá os atletas da primeira à oitava posição no ranking da confederação.

A tabela completa com os jogos e resultados do masculino e feminino pode ser acompanhada pelo site da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV).

