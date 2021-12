Novatos no Mundial se dizem prontos para defender o Brasil

Marinheiros de primeira viagem, Felipe Costa (81 kg) e Eduardo Bettoni (90 kg) se dizem preparados para disputar o Mundial de Judô por Equipes, que acontece em Salvador neste final de semana, 27 e 28 de outubro, no Grand Hotel Stella Maris.

Os dois substituem, respectivamente, o medalhista de bronze em Pequim-2008, Leandro Guilheiro, e Tiago Camilo, prata em Sidney-2000, que se lesionaram há poucos dias da viagem para a capital baiana.

Ambos vão participar pela primeira vez do Mundial, que é disputado por equipes, diferente da modalidade tradicional, cuja disputa é individual.

Bronze no Campeonato Pan-Americano, Bettoni se diz pronto para a responsabilidade de substituir um medalhista olímpico. "É normal existir ansiedade por substituir um atleta do quilate do Tiago Camilo, mas estou trabalhando esse lado psicológico para lutar bem no Mundial e ajudar o Brasil", disse o judoca.

Ele confia no seu retrospecto para trazer a medalha inédita para o judô brasileiro. "Estou numa sequência muito boa de vitórias e títulos importantes para a minha carreira e, com certeza, é algo que pode fazer a diferença", comentou.

Para Felipe Costa, que substitui Leandro Guilheiro, é sempre importante servir à seleção brasileira, não importa a ocasião. "Após o resultado do Brasileiro, onde fui campeão, e o corte do Leandro, já estava na expectativa de ser chamado. Agora, espero retribuir essa confiança da comissão técnica com bons resultados", disse.

Apesar dos desfalques, o coordenador técnico da Confederação Brasileira de Judô (CBJ), Ney Wilson, garante que o Brasil veio a Salvador pronto para conquistar um pódio. "Estamos aqui com a equipe feminina completa e confiante de que vamos conquistar a primeira medalha para esta categoria. Em Londres, conseguimos um belo resultado olímpico, daí a nossa inteira confiança no grupo", afirma.

