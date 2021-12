Novamente cotado para seleção argentina, Icardi diz aguardar Bauza

A possível convocação de Mauro Icari para a seleção argentina voltou à pauta no país e na Itália. Nesta quinta-feira, 2, o jornal italiano Gazzetta dello Sport publicou entrevista com o atacante da Inter de Milão em que ele afirma que sua convocação depende apenas da vontade do técnico Edgardo Bauza.

O atacante é criticado por engatar um namoro com Wanda Nara logo depois de ela romper seu relacionamento com o atacante Maxi López, enquanto os dois argentinos atuavam juntos na Sampdoria O atacante é criticado por engatar um namoro com Wanda Nara logo depois de ela romper seu relacionamento com o atacante Maxi López, enquanto os dois argentinos atuavam juntos na Sampdoria

"O que mais eu tenho que fazer? Meu objetivo é jogar bem com a Inter e marcar sempre que tiver chance. Assim, minha convocação para a Argentina só depende de Bauza. Eu estou pronto. Só posso dizer que estou ansioso por vestir essa camisa e, repito, mais do que isso quem decide não sou eu", afirmou.

No mês passado, Patón esteve em Milão para conversar com Icardi, autor de 16 gols no Campeonato Italiano, levantando a possibilidade de ele voltar a ser convocado. Após seu primeiro contato com Icardi, disse que o atacante "sabe que eu o sigo" e que pode ser chamado.

O atacante é criticado por engatar um namoro com Wanda Nara logo depois de ela romper seu relacionamento com o atacante Maxi López, enquanto os dois argentinos atuavam juntos na Sampdoria.

O caso ganhou grandes proporções e teve ampla cobertura da mídia na Argentina. Desde então, Icardi nunca mais foi convocado para a seleção, numa espécie de boicote dos principais jogadores da equipe, entre eles Messi e Agüero.

adblock ativo