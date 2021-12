Novak Djokovic abre temporada com vitória fácil sobre alemão no Torneio de Doha

Líder do ranking de simples da ATP (Associação dos Tenistas Profissionais), o sérvio Novak Djokovic abriu a temporada de 2016 com uma fácil vitória nesta segunda-feira, 4, sobre o alemão Dustin Brown por 2 sets a 0, com um duplo 6/2, na estreia do Torneio de Doha, no Catar.

Para a próxima fase, Djokovic, cabeça de chave número 1 do evento, espera o vencedor da partida entre o espanhol Fernando Verdasco e o tunisiano Malek Jaziri, que se enfrentam apenas nesta terça-feira.

Diante do alemão que chegou ao torneio pelo qualifying, Djokovic manteve o alto nível apresentado ao final da temporada passada. A última partida do sérvio havia sido a conquista do título do ATP Finals em cima do suíço Roger Federer, em 22 de novembro.

No primeiro set, o sérvio conseguiu converter três de seis break-points ao seu favor. No entanto, cedeu duas oportunidades de quebra ao adversário, que só aproveitou uma delas.

A segunda parcial foi mais tranquila para Djokovic. Com um ponto de ace para cada lado, o melhor jogador do mundo na atualidade teve seis chances de quebra e converteu quadro delas, fechando a partida em 51 minutos.

Ainda nesta segunda-feira, Damir Dzumhur, da Bósnia-Herzegovina, venceu o italiano Marco Cecchinato por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2. O britânico Kyle Edmund, vindo do qualifying, surpreendeu o eslovaco Martin Klizan e venceu por 6/2 e 6/3. Já o francês Jeremy Chardy, cabeça de chave número 7, manteve o favoritismo e despachou Mubarak Shannan Zayid, do Catar, por 6/1 e 6/1.

