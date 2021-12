Nova geração de nadadores se formou sem piscina olímpica

Com 15 anos, Arícia Perée faz parte uma geração de nadadores soteropolitanos que cresceu sem uma piscina olímpica em sua formação – a da antiga Fonte Nova foi demolida junto com o complexo olímpico do estádio, em 2010, para a construção do estádio padrão Fifa para a Copa do Mundo de 2014.

A reposição ocorreu somente no ano passado, quando foi inaugurado o Centro Olímpico de Natação da Bahia, como legado da Olimpíada de 2016, no Rio de Janeiro.

E foi então que Arícia, um dos principais destaques entre os jovens nadadores da cidade, começou a treinar profissionalmente numa piscina com as mesmas dimensões das que ela compete.

Ela, que estreia no próximo dia 23 no Mundial de Jovens, em Indianápolis, nos Estados Unidos, conta que os resultados já começaram a melhorar.

“Mudou muita coisa. Antes a gente só tinha piscina semi-olímpica, e faz muita diferença no treino, é uma braçada a menos, uma virada a menos na prova, e isso reflete no tempo”, disse a nadadora.

No entanto, ela acredita que a estrutura ainda é pouca para atletas de alto rendimento – motivo pelo qual ela avalia a possibilidade de mudar de estado para treinar.

“Por enquanto a piscina dá conta, sim. Mas sei que a partir de um momento próximo vai ser pouco. Até agora o uso da piscina é restrito para atletas. Quando abrir, acho que vai complicar”, avaliou.

Inaugurada em março de 2016, às vésperas da Olimpíada do Rio de Janeiro, a piscina olímpica da Bahia ainda não funciona a pleno vapor: sem arquibancadas fixas, vestiários e estacionamento amplo, o equipamento – mais de um ano depois da sua apresentação ao público – não pode sediar etapas de competições nacionais e internacionais

Ainda assim, a piscina se tornou o principal equipamento de um estado carente de infraestrutura para desportos aquáticos, e é a única da capital com dimensões olímpicas.

De acordo com a Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), que, junto com a Federação Baiana de Desportos Aquáticos (FBDA), administra o equipamento, a piscina é local de treinamento de 40 atletas federados, a exemplo do maratonista aquático Allan do Carmo, a nadadora e medalhista paralímpica Verônica Mauadie e a própria Arícia.

Muito a melhorar

De fora de etapas regionais e nacionais de torneios organizados pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), a expectativa da FBDA é de que a Bahia volte a sediar provas nacionais a partir do ano que vem.

“Temos que dar um passo de cada vez. A gente não tem estrutura de entorno em definitivo. Atualmente, podemos ter etapas locais e regionais. Nacionais, ainda não podemos atender, não pela piscina, mas pelo entorno”, explicou o presidente da FBDA, Diego Albuquerque.

“Ano que vem recebemos regionais importantíssimos, podemos conseguir a Copa Nacional de Polo Aquático em 2018. Quando a gente conseguir receber um grande público, podemos ter etapas nacionais e competições de grande porte”, completou.

Por enquanto, a piscina sedia torneios estaduais por conta da falta de infraestrutura fixa para grandes eventos.

Até o momento, toda a estrutura é provisória e foi colocada pela Sudesb. De acordo com o órgão, ainda não há previsão para que a segunda parte do projeto seja colocada para licitação, nem estimativa de custo do projeto.

“A Sudesb já instalou uma arquibancada coberta para 320 pessoas sentadas, no valor de R$ 250 mil, e mais estruturas provisórias, compreendendo dois módulos para escritórios e dois vestiários, dois sanitários públicos, dois sanitários para pessoas com deficiência, e uma guarita. O valor desse investimento foi de R$ 415 mil”, disse a assessoria de imprensa da autarquia.

O órgão afirma que este valor ainda engloba um escritório, um sanitário PNE e dois vestiários “instalados na piscina da antiga Fundação Luís Eduardo Magalhães, onde a Sudesb planeja um projeto de iniciação à natação”.

A estrutura física da piscina, que compreende a olímpica e a de aquecimento, custou cerca de R$ 13 milhões.

