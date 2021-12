Nova camisa da Seleção Brasileira será apresentada nesta terça

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) fará a cerimônia de posse do novo presidente Rogério Caboclo, nesta terça-feira, 9. O evento servirá também para apresentar a nova camisa da Seleção Brasileira masculina.

Fugindo do tradicional amarelo, a nova camisa será branca com detalhes em azul nas mangas e na gola, que era usada pela equipe até o vice-campeonato na Copa do Mundo de 1950.

Para a cerimônia de apresentação, o atacante do Real Madrid, Vinicius Junior, já está no Rio de Janeiro para ser o modelo do novo manto, segundo informações do jornal espanhol "As".

Conhecida como 'azarada' para vários torcedores, a camisa branca ficou marcada pelo fatídico 'Maracanazo', quando o Brasil perdeu a Copa do Mundo para o Uruguai, em casa, no ano de 1950. Mas a camisa branca deixou de ser usada como uniforme principal do Brasil definitivamente em 1954. Em 2004, o time voltou a vestir a versão original do manto no amistoso contra a França, em comemoração aos 100 anos da Fifa.

