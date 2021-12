Nova Arena: fonte de sonhos e máquinas

Na obra, o som quase sempre antecede a imagem. O barulho contínuo do bate estaca encravando pilares no solo, por exemplo, é ouvido a metros de distância da sua real e gigantesca caixa de som. Como um mergulhador, calçado com pés de pato e caminhando fora d’água, a reportagem do ESPORTE CLUBE andou os 116 mil m² da cratera onde será erguida o novo estádio da Fonte Nova. O consórcio OAS/Odebrecht, responsável pela construção e operação da arena, diz que gastará R$ 591,7 milhões para finalizar o empreendimento, que tem prazo de entrega para dezembro de 2012. O estádio é um dos 12 palcos do Brasil para o Mundial de 2014.



A Fonte Nova tem sons próprios. Mais ricos até que o barulho das 50 mil vozes que pretende-se abrigar nela ao fim da construção. Pelo caráter repetitivo, a orquestra se torna mais irritante também. A certo momento, o protetor auricular, guardado em uma caixinha lateral ao capacete obrigatório, rapidamente é promovido de item supérfluo a objeto essencial.



Veja a galeria de fotos





Leia a reportagem especial na edição do A TARDE deste domingo, 19, ou acesse a versão digital





adblock ativo