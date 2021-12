“Nosso projeto é ficar entre os 8 melhores”

Sob o comando do técnico Régis Marrelli, o Universo/Vitória ocupa posição de destaque no NBB. No segundo ano à frente da equipe, o técnico já avisou que não veio passear e, como afirma nesta entrevista, o projeto é colocar o time entre os primeiros, o que já mostrou neste início de competição. Se na edição anterior ele já chegou com o time pronto, nesta montou uma equipe que vem dando alegrias ao público.

A torcida tem ido ao ginásio e está empurrando o time nesta boa campanha inicial...

Acho que tinha umas 1.200 pessoas na nossa primeira partida em casa. Isso está sendo bom, o time está indo bem e com certeza a torcida vai querer ir ao ginásio ver os jogos. Não estamos cobrando ingresso, apenas 1 kg de alimento. O time está indo bem, mas ainda tem muita coisa pela frente. O Bauru (atual vice-campeão) tomou mais de 20 pontos em jogo contra o Paulistano (90 a 66). Quem ia esperar isso no basquete do NBB?

Com tudo isso, mais uma vez avaliando a equipe em relação ao ano passado, já dá para ver que tem condições de fazer uma campanha marcante?

Esse time é muito bom, muito mais competitivo. Por enquanto vai indo bem, o espírito está muito bom, vem obtendo bons resultados. Mas tem muita coisa pela frente. Obtivemos resultados muito importantes, mas este é um campeonato longo. O bom é que fizemos uma boa pré-temporada de dois meses que ajudou muito no entrosamento, que ainda vai melhorar.

Você já declarou que gosta de armar o time na defesa. Ele está correspondendo nisso?

Tenho como característica principal a defesa. Dou uma certa liberdade ao ataque, mas não abro mão da defesa. Deixo claro a cada jogador que, se não jogar assim, perde lugar. A gente treina e eles estão entendendo bem. Tenho que ser como um pastor ou um padre. O que se prega, os fiéis acreditam. No treino eu falo aos meus jogadores como deve ser o jogo e preciso convencê-los a fazer exatamente assim. Está dando tudo certo, mas repito que tem muito jogo pela frente.

Então, vamos a algo mais próximo: os quatro adversários que virão na sequência...

Vamos enfrentar Caxias, Vasco, Campo Mourão e Mogi. O Mogi está na final da Liga Sul-americana e ainda não foi definida a data do jogo contra nós. Pretendemos trazer uma ou duas vitórias, mas, contra o Mogi, o adversário é extremamente favorito.

Se a equipe do Vitória continuar assim, aposta em algo mais do que os Playoffs?

Nosso projeto é ficar entre os oito melhores. Tudo vai depender de como a gente vai chegar aos Playoffs, se chegará bem classificado e jogando bem. É uma competição longa. Veja o Palmeiras. Está bem na Série A, perde dois ou três jogos e tudo muda. É uma situação em que, se chegar bem aos Playoffs, pode até ser quinto lugar, ou até mais. É difícil, mas não impossível. Temos também que torcer para ninguém se machucar. Mas tem cinco meses pela frente. É muito chão.

Você tem dito que a competição é longa, as coisas mudam. Isto pode significar, por exemplo, que nesse tempo os técnicos vão estudar e dificultar a vida do Vitória?

Acho que a cada jogo vai ficar mais difícil, as equipes vão crescendo, conhecendo mais as outras. A tendência é ficar mais complicado a cada rodada. As coisas vão mudando até porque as equipes usam muito vídeo das outras, e isso é garantido pelo próprio NBB, que disponibiliza vídeos dos times.

Qual a sua opinião sobre a suspensão da Confederação Brasileira de Basquete (CBB) aplicada pela Federação Internacional (Fiba)?

Na verdade, a gente sabia que a situação da CBB estava afetada com a intervenção da Fiba. Flamengo e Bauru não vão jogar a Liga das Américas. Nós, técnicos, nos unimos e já enviamos um manifesto pedindo participação nessas mudanças na NBB. Nas eleições só participam as federações. Isso é muito ruim. Têm que votar técnicos, clubes, jogadores, para termos uma Confederação à altura do basquete do país. Vejo que o esporte está em um momento muito bom, temos nossos jogos transmitidos ao vivo, a NBA está permanente na tevê. Precisamos mudar a cara da CBB para que o basquete nacional se fortaleça.

Qual análise você faz da participação do Brasil na Olimpíada do Rio?

No masculino é difícil falar. Tínhamos um jogo praticamente ganho contra a Argentina. Vencendo, a gente passava de fase, mas acabou não acontecendo. Tivemos uma excelente preparação e um excelente técnico. Já no feminino, temos poucos clubes de base e 80% deles estão em São Paulo. É muito pouca quantidade para se tirar qualidade.

adblock ativo